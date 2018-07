Ministr Vojtěch obhajoval v Ostravě odvolání ředitele Němečka i další kroky

„K personální změně vedla podezření na manažerská selhání a nestandardní postupy. Dnes se ukazuje, že změna byla oprávněná. Externí audit potvrdil například finanční ztráty v oblasti farmakoekonomiky. Možná ztráta z nevyžadování množstevních slev je až 30 milionů korun,“ řekl Adam Vojtěch s tím, že dřív měla nemocnice jen devět smluv na dodávky léků spojených s množstevními slevami, nyní jich má třicet.



Minulému vedení vytýká i toleranci majetkového či manažerského propojení části zaměstnanců s privátní laboratoří CGB. Její spolumajitelkou je přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková, která tam posílala část vzorků k analýze.

„Jde o střet zájmů. Každý si musí uvědomit, pro koho pracuje,“ líčí ministr.

„Už jsem inicioval nápravná opatření, s nimiž jsem seznámil pana ministra,“ doplnil nový ředitel nemocnice Evžen Machytka.

S odvoláním trojice přednostů nesouhlasí

Měl tím na mysli hlavně odvolání tří přednostů: Jany Dvořáčkové, která odvolání ještě nepřevzala pro nemoc, jejího manžela Igora Dvořáčka z Ústavu soudního lékařství a Arnošta Martínka z interní kliniky. Jejich odvolání vyvolává nevoli u části zaměstnanců nemocnice i Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde je Martínek děkanem a Dvořáček předsedou akademického senátu. Se závěry auditu ani odvoláním trojice nesouhlasí.

„Budeme to řešit s právníky,“ řekl za přednosty Dvořáček s tím, že jde o důsledky osobní rivality.

To tvrdí více lidí. „Jde o pomstu. Celé je to komedie. Špitál dál posílá vzorky do laboratoře CGB, protože je to pro něj výhodné. A zatímco lékařům v produktivním věku vedení zakazuje chodit do práce, nedostatek patologů řeší tím, že povolali dva 75leté seniory,“ líčí muž, který pro nemocnici dříve pracoval.

„Je to dočasné. Nelze zrušit smlouvu s laboratoří ze dne na den. Na nastavení nových procesů potřebujeme několik týdnů. Po tu dobu zůstanou odvolaní přednostové mimo nemocnici. Nechceme, ať do toho zasahují,“ vysvětluje Machytka.

Audit Zdravotního ústavu našel problémy v hospodaření

O dlouholetého ředitele přišel nedávno také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Petr Hapala poslechl ministra a rezignoval k 30. červnu.

„Už jsme vypsali výběrové řízení na nového ředitele. Zájemci musí poslat přihlášku na adresu ministerstva do 30. července,“ řekl Vojtěch.

I v tomto případě byla podle něj výměna nezbytná: „Audit prokázal problémy v hospodaření. Za různé poradenské či reklamní služby utratil ústav kolem 80 milionů, aniž by leckdy bylo jasné, za co vlastně. Podal jsem trestní oznámení.“

Potvrdí podezření policie?

Zástupkyně ředitele Šárka Doškářová, dočasně pověřená vedením, řekla před časem, že ústav se závěry auditu nesouhlasí. Teď říká: „Udělali jsme určitá nápravná opatření. Ministr s nimi souhlasí. Vítáme, že vše prověří orgány, které mohou konat, jako je finanční úřad či policie. Vše zobjektivizují.“

K závěrům auditu se nechtějí vyjádřit ani lidé, kterým ústav údajně platil za práci neoprávněně. Mezi nimi je i odborník na životní prostředí Lukáš Ženatý. „Nikdo se mě na nic neptal, audit jsem neviděl. Jelikož to řeší policie, vysvětlení podám jí, pokud mě osloví,“ sdělil.

Odborník ve zdravotnictví, který viděl audity nemocnice i zdravotního ústavu, je přesvědčený, že jsou to účelově vytvořené zprávy.

„Kontroloři nechtěli slyšet argumenty. Kriminalizují třeba odměny pro firmu, která přinesla ústavu téměř 200 milionů korun, standardně pro ni totiž zpracovávala dotační projekty. Podobných nesmyslů, které lze snadno vysvětlit, je tam řada,“ tvrdí expert, který nedávno působil na ministerstvu, ale nechce zveřejnit své jméno.

„Totéž platí o auditu fakultní nemocnice, jejíž nové vedení zdaleka nedosahuje kvalit předchůdců,“ míní. Ministr však tvrdí pravý opak.