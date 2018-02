Lékařská fakulta Ostravské univerzity se bojí změn v nemocnici

Evžen Machytka se chce přihlásit do výběrového řízení na pozici ředitele nemocnice, které ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo poté, co minulý týden v pátek šéf resortu odvolal z funkce Svatopluka Němečka. Zájemci mají čas na zaslání přihlášek do 13. března.

„Přihlásím se,“ potvrdil ve čtvrtek Machytka na svém prvním tiskovém brífinku. „Ale už nyní chci stabilizovat a doplnit tým zaměstnanců tak, aby nemuseli pracovat na hranici únosnosti a abychom zajistili špičkovou péči. Proto jsem v pondělí vyměnil tři náměstky a přijmeme desítky zdravotních sester,“ líčil.

Machytka zdůraznil, že za svou prioritu považuje spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (LF OU). Jenže právě vztahy mezi ním a vedením fakulty jsou nyní dost napjaté. Důvodů je víc.

Lékaři se s univerzitou soudili

Jedním z nich je ten, že s Machytkou se do fakultní nemocnice vrátil bývalý šéfchirurg a bývalý děkan Lékařské fakulty Pavel Zonča. Zatím jako řadový lékař, ale zřejmě se bude ucházet o návrat na post šéfchirurga. Kvůli tomu dal v pátek výpověď přednosta chirurgické kliniky Igor Penka. Ten byl z titulu své funkce částečně i zaměstnancem lékařské fakulty. Jeho odchod zaskočil vedení fakulty i univerzity.

Ale nejen to, jak vyplývá z písemného prohlášení Darji Jarošové, zástupkyně děkana Lékařské fakulty a členky vedení univerzity.

Mluvčí univerzity Adam Soustružník zdůvodnil rozeslání jejího dopisu redakcím takto: „Na základě bouřlivé situace, která panuje v posledních dnech na půdě Fakultní nemocnice Ostrava po odvolání ředitele Němečka a dosazení prozatímního ředitele Machytky, vám zasíláme oficiální vyjádření vedení LF OU. Reaguje zejména na vyjádření pověřeného ředitele Machytky na stav fakulty, popisuje stav, který tam panoval pod vedením odvolaného děkana Pavla Zonči, a shrnuje důvody, proč rektor Jan Lata odvolal děkana Zonču na základě návrhu Akademického senátu LF OU.“

Jarošová například zmiňuje, že některá Machytkova vyjádření vnímá jako útok na fakultu. Připomíná, že oba lékaři se s univerzitou soudili a že spor Zonči, který se brání proti svému odvolání, dosud neskončil.

„Rektor odvolal děkana Zonču zejména pro nestandardní manažerské postupy, kterými za rok a půl působení fakultu destabilizoval. Za jeho vedení odešlo z pracovišť děkanátu 15 pracovníků, to je 80 procent všech zaměstnanců. Například z projektového oddělení, oddělení vědy a výzkumu a ekonomického oddělení odešli všichni pracovníci,“ píše Jarošová.

Podle ní má vedení fakulty potřebu vyjádřit znepokojení nad personálními změnami ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Vzhledem k velmi úzké propojenosti nemocnice s fakultou se obáváme, že to může mít i nepřímý vliv na lékařskou fakultu,“ dodala Jarošová.

Fakulta a nemocnice se vzájemně potřebují, říká Machytka

Machytka řekl, že profesorky Jarošové si váží jako odbornice, že asi reaguje na věty vytržené z kontextu a že stojí o spolupráci s vedením fakulty.

„Ostrava dlouho usilovala o vznik lékařské fakulty. Jsem rád, že se to podařilo. Nemocnice a fakulta jsou tak propojené, že jedna bez druhé nemůže existovat. Já jsem soud s fakultou vyhrál. Nešlo o osobní spor, ale o procesní chybu fakulty. Pro mě to tím skončilo. Zakopejme válečnou sekeru, je-li jaká. Z mé strany rozhodně ne. Chci fakultě pomoci k lepším výsledkům, hlavně na poli vědy a výzkumu,“ řekl dočasný ředitel.

Machytka je uznávaný gastroenterolog, specialista na bariatrické endoskopické operace zaměřené na léčbu extrémní obezity. Účastnil se řady výzkumných studií, pracoval v zahraničí, získal ocenění americké odborné společnosti za nejlepší výzkum v gastroenterologii za rok 2016. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch věří, že situaci zvládne.

„Je to špičkový lékař, nemocnici zná dvacet let. „Věřím, že pro personální změny měl důvody. Vyučoval na lékařské fakultě, proto věřím, že sporné body, na které fakulta nyní upozornila, spolu proberou a naleznou řešení,“ míní ministr v demisi.