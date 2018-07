Festival Colours of Ostrava je takřka vyprodaný. Z nabídky si vybere každý

Policie nasadí denně do ulic 100 policistů Policie při festivalu Colours of Ostrava, který se koná od středy do soboty, vyšle do ulic více policistů než loni. Každý den to bude stovka policistů z dopravních, pořádkových a protidrogových jednotek. Dalších 60 strážníků bude mít v ulicích Městská policie Ostrava. Zvýšení počtu policistů vysvětlil větším dopravním omezením, které policie chystá. Počítá proto hlavně s větším množstvím dopravních policistů. Policisté při festivalu uzavřou jeden pruh Místecké ulice, která sousedí s areálem. "Důvodem je větší bezpečnost návštěvníků odcházejících v nočních hodinách z areálu," uvedl krajský policejní šéf Tomáš Kužel, podle kterého se očekává návštěvnost okolo 55 tisíc lidí. V uzavřeném jízdním pruhu ve směru na centrum budou moci zastavovat taxíky a auta, která budou vyzvedávat návštěvníky. Jeho uzavření pomůže i odjíždějícím autobusům. Na festival se připravuje také Dopravní podnik Ostrava, který při festivalu posílí některé tramvajové a autobusové linky. Počítá mimo jiné každý den s několika speciálními spoji, které budou přivážet a odvážet návštěvníky festivalu. Vedle toho budou vypraveny speciální autobusové linky zajišťující dopravu do stanových městeček.