Festivalu Colours of Ostrava se daří i ekonomicky, zdvojnásobily zisk

Za rok 2017 si firma s obratem převyšujícím 176 milionů korun připsala zisk po zdanění 9,7 milionu korun. To je oproti roku 2016, kdy vydělala 4,21 milionu korun, více než dvojnásobný růst.

Ne každý rok se ale tak dařilo.

V letech 2013 a 2015 byla společnost ve ztrátě. Nejprve 633 tisíc korun v roce 2013, o dva roky později pak 452 tisíc korun.

„Už si ani nepamatuji, co se tenkrát stalo, ale myslím, že rok 2015 byl dost deštivý, což se na příjmech festivalu vždy odrazí,“ vzpomíná jednatelka Colour Production Zlata Holušová. „Ale musela bych se na to podívat, už si ty jednotlivé roky přesně nepamatuji.“

Čísla festivalu Rok zisk* dotace** 2017 9 723 14 670 2016 4 243 13 385 2015 -452 12 795 2014 2 038 neuvedeno 2013 -633 neuvedeno * v tis. Kč, ** celkové dotace na pořádané festivaly v tis. Kč Zdroj: Colour Production

Jak se za poslední roky vyvíjela návštěvnost festivalu, už tak jasné není.

Naposledy festival o počtu návštěvníků informoval v roce 2015, kdy jeho branami prošlo 43 tisíc lidí. Od té doby statistiky o počtu diváků nezveřejňuje.

„Návštěvnost jsme přestali zveřejňovat z více důvodů,“ vysvětluje Holušová. „Jednak nám někteří opakovaně vytýkali, že si ta čísla vymýšlíme, další věcí pak je, že se s takovými čísly dá snadno manipulovat. Uslyšíte nějaké číslo, ale už k tomu není informace, zda jde o jednodenní nebo týdenní festival, případně co je do takového počtu zahrnuto. My ne, ale vím, že některé festivaly s čísly skutečně manipulují, takže se tomu chceme vyhnout.“

Přesnou návštěvnost nezná kraj ani město

Jaká je návštěvnost festivalu, tak v posledních letech přesně nevědí ani ostravský magistrát a krajský úřad, jež nejen samotné Colours of Ostrava, ale i Festival v ulicích a Czech Music Crossroads, rovněž pořádané firmou Zlaty Holušové, finančně podporují.

„Výslovně údaje nepožadujeme, protože počty návštěvníků letních festivalů, natožpak vývoj předprodeje vstupenek v čase nepokládáme za hlavní kritérium kvality akce,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. „Představu o návštěvnosti samozřejmě máme, exaktní čísla však nepotřebujeme.“ „Existují kritéria, která jsou posuzována, mezi ně ale počet prodaných vstupenek nepatří,“ doplnila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. „Informace, které jsou uvedeny mezi kritérii, nám samozřejmě pořadatel předkládá.“

Tržba Karoliny jako o Vánocích

A přesná čísla návštěvnosti nevyžaduje ani krajský úřad.„O počtu návštěvníků nás pořadatelé neinformují už dva roky. Vyplývá to z jejich strategie, což kraj respektuje a konkrétní čísla nevyžaduje,“ vysvětlila Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu. „Pro kraj je podstatné, že se úroveň festivalu každoročně zvyšuje a zájem návštěvníků je nadstandardní. Například loni bylo vyprodáno.“

Co znamená výraz „vyprodáno“, už ale neupřesnila.

„Je tady spousta dalších ukazatelů, zda je festival pro město přínosem,“ řekla Holušová.

Upozornila, že hotely ve městě i v okolí jsou vyprodané, a to i za dvojnásobné ceny. „Vedení nedalekého nákupního centra říká, že při Colours mají tržby jako o Vánocích, plno mají i bary a restaurace třeba na Stodolní. Ten přínos je snad jasný,“ doplnila Holušová.

Festival dává práci stále více lidem

Na pořádání festivalu Colours of Ostrava přispěl ostravský magistrát v roce 2015 částkou 5,7 milionu korun, v roce 2018 pak 5,3 milionu korun. Naopak se navyšuje podpora krajského úřadu, která z jednoho milionu korun v roce 2015 postupně narostla na letošních 2,1 milionu korun.

Co roste, je také počet lidí, které festival po celý rok, ale hlavně v době svého konání zaměstnává. V roce 2013 sepsal festival dohody o provedení práce se 669 lidmi, v roce 2015 to bylo už 1 332 osob.

A festival navíc přímo ovlivňuje pracovní místa výrazně vyššího počtu lidí.

„Pracují zde také zaměstnanci externích firem, podnikatelé, OSVČ a podobně. Celkový počet pracujících na festivalu byl letos přes čtyři tisíce lidí,“ doplnil mluvčí Colours of Ostrava Jiří Sedlák.