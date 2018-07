Motivaci pořád máme, zní z Třince. Vítkovice se burcují: Nebát se pádu

Jak Třinec, tak Vítkovice začnou druhou ligu venku. Vítkovičtí dnes od 10.15 v Pardubicích, Třinečtí v neděli v 17.00 v Českých Budějovicích.

Třinec: Motivaci pořád máme

Budějovičtí se netají, že chtějí bojovat o postup. „Máme z nich přirozený respekt, ale ne že bychom se báli,“ řekl třinecký trenér Jiří Neček. „Mají kompaktní mančaft. Hodně se zlepšili dozadu i dopředu. Jsou nadupaní a bojovní.“

Neček připouští, že zopakovat minulou výbornou sezonu, kdy Třinec skončil pátý, bude těžké. „Ale nebojím se, že by hráči neměli motivaci znovu bojovat o nejvyšší příčky.“

Z třineckého týmu odešli Václav Juřena do Opavy, Josef Celba a Tomáš Hykel jsou ve Vítkovicích a Tomáš Masař se vrátil do Zlína, Mateji Ižvoltovi skončila smlouva a je v Rakousku a zkušený Petr Joukl se stal hrajícím trenérem juniorky.

Mužstvo doplnili obránce Michal Mravec z Frýdku-Místku, který v zimě usiloval o místo v Karviné, útočník Karel Hejný z Olympie Praha a záložník Tomáš Omasta přišel na hostování z Havířova.

„Když se nám minulá sezona docela podařila, byla by škoda kádr rozstřílet a budovat znovu,“ řekl Neček. „Navíc do mužstva se zapracovávají mladí záložníci Samiec a Cienciala, za což jsme rádi.“

Vítkovice: Hlavně se nebát pádu

Konečně nehrát o udržení. To si přejí Vítkovičtí po dvou sezonách v národní lize. Letos se v ní udrželi jen administrativně.

„Naše snaha nehrát o záchranu se promítla i do jednání s trenéry a do jejich smluv,“ uvedl předseda představenstva Pavel Filipčík. „Smlouvy jsou motivační a snažíme se, aby takové měli i hráči, aby se to projevilo na výsledcích.“

Mužstvo převzali Jiří Balcárek a Miroslav Paul. „Hned jsem vedení řekl, že nechci hrát o záchranu,“ připomněl Balcárek. „Budeme se snažit dostat Vítkovice do klidnějšího středu, aby nebyl problém se záchranou. S tím jsme tady šli,“ dodal asistent Miroslav Paul.

„Dva roky jsem tady hrál o záchranu, což mě už nebaví, takže doufám, že tentokrát bude naše umístění lepší,“ prohlásil vítkovický kapitán David Mikula.

Co se ve Vítkovicích musí změnit, aby se mužstvo dostalo na vyšší příčky? „Hlavně si my hráči musíme uvědomit, že musíme fotbalu obětovat mnohem více. To je takový základ,“ odpověděl Mikula.

Balcárek upozornil, že když se mužstvo dlouhodobě potýká se špatnými výsledky, tak v něm chybí hráčská kvalita. „Hráčům vštěpuji, že nezáleží na jednotlivci, ale na celém týmu. Mě nezajímá výkon jednoho hráče, ale celého mužstva. To musí držet spolu,“ řekl Balcárek.

Zatím se tým nepodařilo posílit podle přání trenérů.

„Byla na to krátká doba,“ uznal kouč, který si přeje posílit především útok. „Některé hráče jsme už měli domluvené, ale nevyšlo to, takže se musíme poprat s tím, co máme. Rozhodně ještě teď chceme přivést dva hráče. V zimě budeme mít daleko více času kádr zkvalitnit.“