Ostrava stojí o další snímky z historie města

„Získali jsme už asi 150 fotografií, ale čekáme na další. Převažují společenské události jako předválečné akce Sokola v Hulvákách nebo dny dětí v Radvanicích ve 40. a 50. letech a prvorepublikové snímky skupin. Máme i fotky pracovní či zachycující poválečnou distribuci potravinové pomoci UNRRA,“ líčí mluvčí města Andrea Vojkovská.



Projekt nazvaný Století objektivem Ostravanů odstartoval v dubnu. Město vyzvalo obyvatele, aby až do konce září posílali kopie historických fotografií elektronicky na adresu fotoalbum@ostrava100.cz, nebo je nosili na magistrát a další určená místa k oskenování.

„Zájemci mohou své fotografie osobně přinést na magistrát do kanceláře číslo 208, také do archivu města, poboček městské knihovny, Ostravského muzea nebo do klubu Pant. Tamní zaměstnanci fotografie okopírují a hned je lidem zase vrátí. Uvítáme i krátké popisky událostí z donesených snímků,“ upřesnila Vojkovská.