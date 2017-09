Frenštát zatím nepovolil Synotu kasino na Vlčině. Hlasování provázel chaos

„Je to patová situace. Uvidíme, co budeme dělat dále, nějaké možnosti zůstávají,“ uvedla starostka Frenštátu Zdeňka Leščišinová.

Hotel Vlčina Hotelový komplex v lokalitě Horečky na okraji Frenštátu pod Radhoštěm tvoří objekty Stará Vlčina (1905) a Nová Vlčina (1946).

(1946). Vlčina v době socialismu patřila do sítě Interhotelů spadajících pod cestovní kancelář Čedok .

. V roce 1946 ve Vlčině bydlel prezident Edvard Beneš a až do 80. let byla jedním z nejkvalitnějších ubytovacích míst v regionu.

a až do 80. let byla jedním z nejkvalitnějších ubytovacích míst v regionu. Po roce 1990 patřila Vlčina městu, které hotel v roce 2006 prodalo soukromé společnosti .

. V současnosti jsou obě Vlčiny zavřené a zvláště ta starší chátrá.

Synot hodlá od soukromého majitele koupit dlouhodobě zavřený a částečně zchátralý hotelový areál Vlčina na okraji Frenštátu pod Radhoštěm. Objekty chce přeměnit na čtyřhvězdičkový hotel s restaurací, kongresovým sálem, wellness centem a luxusním kasinem.

Právě kvůli němu se firma bez města neobejde. Ve Frenštátě totiž už v roce 2012 mezi prvními v České republice vyhlásili hazardu nulovou toleranci. Nyní by tak zastupitelé měli z vyhlášky vyjmout jednu lokalitu.

„Vlčina má úžasnou atmosféru. Jako kluci jsme sem jezdili,“ chválil místo spoluzakladatel a obchodní ředitel Synotu Miroslav Valenta.

Synot nabízí pracovní místa i miliony

Jeho spolupracovníci zdůrazňovali, že pro region bude mít nová Vlčina mnoho kladů. „Padesát pracovních míst, peníze z ubytovacího poplatku, čtyři miliony korun ročně z kasina, movitou klientelu,“ vypočítal další z manažerů Jan Svoboda.

Zastupitele však velmi zarazil návrh smlouvy o spolupráci, kterou Synot předložil. Podle zastupitele Toma Káni je k Frenštátu více než tvrdý a na město přenáší část podnikatelských rizik. Synot totiž ve smlouvě žádá desetiletou exkluzivitu v provozování hazardu. Pokud by město závazek nedodrželo, muselo by zaplatit prokazatelně investované náklady na vybudování a chod areálu.

„To však mohou být stamiliony korun, což by pro město znamenalo bankrot. To si na svědomí nevezmu,“ konstatoval Káňa a podobně hovořili i další zastupitelé.

Káňa dále upozornil, že pokud Frenštát povolí hazard jen na jednom místě, může očekávat stížnosti. „Podle zákona nesmíme konat vůči ostatním diskriminačně. A já si nedovedu představit, jak bychom vysvětlovali Vlčinu jiným zájemcům o herny.“

Kasino jako přidaná hodnota?

Zástupci firmy oponovali, že Ústavní soud už před časem uznal Františkovým Lázním také pouze jedno místo pro hazard, a že si navíc od nového roku města budou sama určovat, kde chtějí kasina. Zároveň opakovali, že o konečné podobě smlouvy mohou dále jednat.

Podle manažerů Synotu je kasino přidanou hodnotou, která je nutná pro ziskovost projektu. „V hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích kasino sice nemáme, ale je tam velký ski areál a ubytování ve valašských dřevěnicích. To ovšem Vlčina nenabízí,“ poukázal Valenta a zastupitelům zdůraznil, že je nechce vydírat. „Je to vaše svobodné rozhodování. Pokud odmítnete, poděkujeme a můžeme jinam. Zájemců máme dost.“

Stará Vlčina rychle chátrá.

Před hlasováním se frenštátští zastupitelé nemohli shodnout, jestli budou hlasovat nejprve o odročení věci kvůli dalšímu jednání a případně až poté o odmítnutí žádosti, nebo naopak. Nakonec neschválili nic.

Starostka řekla, že rozhovory se zástupci firmy mohou pokračovat. Zmínila však, že i pro ni je současná podoba smlouvy s desetiletou exkluzivitou a vysokými sankcemi nepřijatelná. Zástupci Synotu nechtěli další kroky předjímat. „Byl to trošku chaos, ale to je jejich právo. Uvidíme, co nám napíší, my chceme pokračovat v jednání,“ konstatoval při odchodu Valenta.