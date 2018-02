Fotbalový klub vyhodil zástupce Frýdku-Místku. Město zastavilo podporu

Spory mezi frýdeckomísteckými zastupiteli a zástupci fotbalového klubu MFK Frýdek-Místek gradují.

Zastupitelstvo už dříve poslalo na provoz A týmu fotbalového klubu jen omezenou dotaci, nyní se navíc ukázalo, že o chodu klubu, který odvolal dva zástupce města z dozorčí rady, úplně ztratilo přehled.

Kvůli ztrátě kontroly nad fungováním fotbalového klubu na jednání zastupitelstva padala směrem k chování jeho majitelů i slova jako podvod.

Po vlastních fanoušcích, kteří se rozhodli poslednímu klubu v druholigové tabulce „vykopat válečnou sekeru“, se tak klub dostává do sporu i s vedením města.

Slušný skandál, zhodnotil jeden ze zastupitelů

„Minulý týden se konal seminář, kde nám bylo oznámeno, že došlo ke změnám ve vedení fotbalového klubu, že 19. 7. 2017 byli odvoláni pánové Libor Koval a Radim Mamula, aniž by o tom oni věděli, aniž by to bylo oznámeno městu,“ popsal problém náměstek primátora Pavel Machala. „Z toho důvodu se stáhl materiál k podpoře klubu, o kterém se bude jednat až na dalším zastupitelstvu,“ dodal Machala.

„Přijde mi to jako docela slušný skandál,“ ohodnotil překvapující změnu zastupitel Miroslav Přádka.

„Nevěděl jsem, že už nejsem členem představenstva,“ potvrdil jeho slova frýdeckomístecký zastupitel Libor Koval.

„Změna se v obchodním rejstříku objevila až po několika měsících, nikoho ani nenapadlo rejstřík sledovat. Když tu zástupci klubu jednali v prosinci, ani nevěděli, že už to právo jednat nemají,“ přidal se primátor města Michal Pobucký.

Ředitel klubu: Neviděl bych to jako velký problém

A zašel ještě dál. „Někteří by ten skandál nazvali podvodem, což si netroufnu,“ řekl primátor. „Chceme po fotbalovém klubu, abychom opět měli kontrolu nad tím, jak nakládá s financemi města,“ dodal Pobucký.

Podle zástupců Městského fotbalového klubu ve Frýdku-Místku je ale rozhořčení členů zastupitelstva spíše přehnané. „Neviděl bych to jako tak velký problém. Více ale řekne pan Mamula, který má naši plnou důvěru,“ řekl statutární ředitel klubu Marian Krištof.

Právě ten Radim Mamula, který byl v létě loňského roku odvolán, o čemž se město dozvědělo až o několik měsíců později.

Kvůli jeho odvolání následně nebyla platná ani dotace ve výši 850 tisíc korun, kterou zastupitelé na prosincovém jednání odsouhlasili.

Pro klub ovšem pracuje i nadále. „Že jsem byl vyškrtnut, jsme si vyříkali,“ řekl.

Město jako vlastník klubu?

Pozdvižení na zastupitelstvu podle vlastních slov nečekal. „Překvapuje mě to, s panem primátorem jsme o tom jednali. Během víkendu jsme koncipovali dopis zastupitelstvu, proč se veškeré kroky dějí, jde spíše asi o nedorozumění,“ uvedl Mamula.

Zastavení podpory města může být podle něj pro klub citelné. „Bez peněz města by asi muselo dojít k redukci nákladů, největší položkou jsou odměny hráčů. Je i otevřená možnost prodeje klubu městu, nebráníme se ničemu,“ podotkl Mamula.

Případnou koupi klubu městem nevylučuje ani Pavel Machala. „Jako jedinou možnost na změnu vidíme to, že bychom odkoupili akcie a následně hledali strategického investora. Zazněly částky okolo 5,5 milionu korun, ale to bude záviset i na tom, jestli se tým v lize udrží, nebo sestoupí,“ sdělil Machala.