Frýdek-Místek čekají těžké časy, město ucpou opravy

„Moravskoslezský kraj zahájí v příštích dnech opravu dvou frekventovaných komunikací ve městě. Navíc již spustil rekonstrukci části mostu přes potok Olešná, která si vyžádala celkovou uzavírku. Kolonám se řidiči v příštích měsících nejspíš nevyhnou,“ řekla frýdecko-místecká mluvčí Jana Matějíková.

Od začátku dubna bude ve Frýdku-Místku výrazně omezena doprava od křižovatky U Rady (světelná křižovatka na příjezdu od Sviadnova, pozn. red.) po Revoluční ulici, kolem prodejny Kauflandu, a dále v ulici Bruzovská až k nemocnici. Tím se v podstatě výrazně omezí provoz jak v části Místku, tak ve Frýdku.

„Oprava je naplánována od dubna až do srpna letošního roku,“ uvedla Matějíková. „Doprava bude svedena v obou směrech do jednoho pruhu. To znamená, že úsek bude průjezdný, ale s omezením. Řidiči by se měli připravit na tvorbu kolon, zejména v dopravní špičce po čtrnácté hodině.“

Kolony na průtahu městem se zvětší

Problémem opravy Revoluční ulice je fakt, že ji hodně řidičů využívá jako variantu k průjezdu městem v době, kdy se kvůli dopravní špičce tvoří kolony na průtahu městem. I ty se tak podle všeho zvětší.

Ve stejném termínu uzavřou opravy i druhou stranu Frýdku, část Hlavní třídy s ulicemi Slezská, Staroměstská a Jamnická.

„V tomto případě půjde o opravy naplánované od dubna do června, od autobusových zastávek u Alberta ve Frýdku (někdejší prodejna Spar, pozn. red.) přes kruhový objezd u Sekerovy vily – bývalé knihovny na Slezské – až do Starého Města a Bašky,“ přiblížila mluvčí seznam dalších opravovaných ulic. „Doprava bude vedena zčásti v obou směrech v jednom pruhu, na ulici Slezská a Staroměstská bude řízena kyvadlově.“

Proti souběžnému zahájení oprav frýdecko-místecký magistrát u krajského úřadu protestoval, ale marně. „Město vedlo s krajem i zhotoviteli prací jednání již koncem roku a vyzývalo je, aby opravy rozdělili do etap, jinak hrozí, že se doprava ve městě totálně ucpe. Na jednáních snaha byla, ale skutečnost je jiná,“ řekl náměstek frýdecko-místeckého primátora pro dopravu Karel Deutscher. „Jedná se o komunikace kraje a město nemůže termíny jejich oprav ovlivnit. Pokud kraj předloží veškeré doklady potřebné k povolení uzavírek silnic, nezbývá než je povolit.“

Podle náměstka je pro města problematické také zveřejňování termínů oprav na poslední chvíli. „Ke škodě je také to, že o opravách kraj neinformuje veřejnost a žádosti o povolení uzavírek nám předkládá ke schválení na poslední chvíli,“ dodal Karel Deutscher.

„Důvodem, proč se obě stavby realizují v jedné sezoně, je to, že kvůli dotacím musí být dokončeny do konce října 2018,“ vysvětluje Mirka Chlebounová z oddělení komunikace krajského úřadu. „Došlo bohužel ke zdržení na projektu silnice z Frýdku na Staré Město, kdy zadávací řízení trvalo déle, než se původně předpokládalo, a smlouva o dílo tak mohla být uzavřena až v říjnu, krátce před koncem stavební sezony.“