Místo Nového bytu Masaryk. Frýdek-Místek změnil názvy zastávek autobusů

Například zastávka Nový byt dostane název T. G. Masaryka, Riviéra - Blok 27 bude Baseballové hřiště, Riviéra - kotelna bude Mozartova, Slezan 03 se přejmenuje na Kino P. Bezruče.

„Nové názvy zmatou cestující. Komu vadily? Riviéra - kotelna měla zůstat. Není to krok vpřed, ani vzad, pouze zbytečný krok stranou. A cenu za nesmysl roku vyhrává nová zastávka - Kino P. Bezruče, kde už se řadu let nepromítá. Názvy byly zažité, doplatí na to hlavně senioři,“ jsou komentáře těch, kterým se novinka nezamlouvá.

„Za mě ty názvy dávají většinou smysl. Konečně konec komunistických pojmenování, to to trvalo. Mně se většina nových názvů líbí, zní logicky, město se mění, co u zastávek stálo, už tam není, tak proč lpět na starých pojmenováních. Lidé si zvyknou,“ konstatují naopak další obyvatelé.

Podle primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého některé názvy zastávek odkazovaly na dávno neexistující stavby nebo se doplnily po rekonstrukci objektů, jako třeba u nemocnice, kdy zastávka „U nemocnice“ se již nenacházela v blízkosti hlavního vstupu do nemocnice, protože ten nově vznikl u zastávky nazvané „Lékárna“.

„Některým mladším cestujícím nebo návštěvníkům komplikovaly staré názvy orientaci ve městě. Proto jsme vyzvali veřejnost, aby navrhla nové, dobře zapamatovatelné pojmenování zastávek. Vybrali si je tedy lidé sami,“ uvedl primátor.