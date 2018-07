Pád opěrné zdi u hlavního tahu způsobila chyba projektantů, hrozí další

Gabionová stěna se sesunula loni v září, rok a půl po slavnostním otevření silnice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) její vyboulení řeší jako reklamaci.

Gabiony jsou bloky ze speciální kovové sítě s kamennou výplní. Stejným způsobem jsou v Moravskoslezském kraji postaveny opěrné zdi u rychlostních silnic na dalších třech místech. ŘSD proto i tyto úseky prověřuje a bude žádat opravu.

„Hlavní příčinu shledáváme v poměru štíhlosti celé konstrukce a její výšky. Tak to bylo navržené v projektu a už při stavbě jsme upozorňovali na to, že to není úplně vhodné řešení, a byla doplněna další opatření,“ vysvětlil ředitel úseku kontroly a kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý hlavní nedostatek opěrné stěny.

K vyboulení a pádu stěny přispělo i použití špatného materiálu na zásyp gabionové konstrukce a dlouhotrvající déšť.

„Ten materiál byl jemnější, byla tam větší nasákavost. Voda se dostala do kameniva a ještě více zeď zatížila,“ doplnil Hlavatý.

O odtěžení spadaných kamenů a průzkum příčin pádu se postarala společnost Eurovia, která zajistí i stavbu nové opěrné zdi. Ta bude opět gabionová.

„Příští týden nám zhotovitel předloží kompletní konstrukční návrh včetně statického výpočtu, který my budeme dva až tři týdny procházet a kontrolovat. Pokud toto řešení bude vhodné, tak zhotovitele vyzveme k zahájení opravy,“ upřesnil Hlavatý.

„I přesto, že dominantní příčinu neshledáváme jednoznačně na jejich straně, ale v projektu, Eurovia je připravena co nejdříve zahájit opravy. Termín závisí na schválení jejich návrhu opravy,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zatím nedokáže potvrdit ani vyvrátit, zda ředitelství silnic bude něco nárokovat či jinak postupovat vůči projektantům.

Zřícení hrozí i na dalších místech

Upozornil také, že ŘSD kvůli nehodě mezi Opavou a Ostravou zkontrolovalo i další silnice v kraji, které mají podobné technické řešení.

„Na třech místech jsme detekovali podobné riziko a přijmeme opatření. V nejbližší době dokončíme výzkumnou a kontrolní část. Na těchto třech místech předpokládáme, že vyzveme zhotovitele k nápravě podobně jako společnost Eurovia a budeme nárokovat technickou opravu,“ sdělil Rýdl.

Mluvčí odmítl upřesnit, o jaká místa jde. „Nechceme vnášet jakoukoli nejistotu mezi řidiče. Jde o preventivní opatření,“ vysvětlil Jan Rýdl.

Podle informací MF DNES je jedním z těchto míst severní obchvat Opavy, který je právě ve výstavbě. Tam už mělo dojít i k výměně některých gabionových bloků.

Dalšími místy se stejnými opěrnými systémy jsou Prodloužená Rudná, která sice ještě není v provozu, ale kromě posledního čtyřsetmetrového úseku je již hotová včetně opěrných zdí, a opěrný gabion u Rychaltic.