Soud ke žhářství v Gutech bude neveřejný, mladíkovi chyběl den do osmnáctin

7:59 , aktualizováno 7:59

Po tři čtvrtě roce od požáru dřevěného kostelíku Božího těla v Třinci-Gutech předstoupí před soud tři obžalovaní mladí muži. Líčení, které začne 14. května, však až do vyhlášení rozsudku zůstane veřejnosti skryto. Jednomu z obžalovaných totiž v době činu ještě nebylo osmnáct let. Do narozenin mu scházel pouhý den.