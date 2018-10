V Kauflandu se plazila užovka. Prodejna po třech dnech otevře

Plaza odchytil specialista, popsal ho jako mládě neškodné užovky obojkové. Potvrdil tak variantu, kterou odborníci od začátku považovali za nejpravděpodobnější.

„Poblíž Kauflandu se nacházejí rybníky a mokřady, předpokládáme, že to bude neškodná užovka,“ řekl již v úterý vedoucí zoolog ZOO Ostrava Jiří Novák.

Právě v ten den zástupci Kauflandu prodejnu uzavřeli poté, co neznámého hada zahlédli svědci a zachytily jej i kamery.

Ve spolupráci s hasiči a specialisty se pak rozběhlo pátrání, to skončilo úspěšně v pátek ráno.

Součástí týmu byl i herpetolog Tomáš Bublík, který provedl závěrečný odchyt užovky. Právě Bublík chytil minulý týden v pražských Hlubočepích smrtelně nebezpečnou mambu zelenou, která uštkla majitelku a pak jí utekla.

Herpetolog lapil prudce jedovatou mambu rukama

„Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří se na akci v Kauflandu podíleli. Díky jejich úsilí a vysokému nasazení byl odchyt úspěšně dokončen,“ podotkla mluvčí společnosti Renata Maierl.

Prodejna se nyní podle mluvčí chystá na otevření. „O přesné hodině budeme zákazníky informovat na našich sociálních sítích,“ dodala Maierl.

Had se našel také ve čtvrtek v Praze 13. Krajtu tam někdo zabalil do igelitového pytle a hodil do křoví.

