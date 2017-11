Při záchraně rodiny oceněným hasičům ohořela výstroj, sami byli v pasti

Starosta jim poděkoval za odvahu i za to, že přivezli dvě ze tří letos udělených medailí Za statečnost. Jde o nejcennější vyznamenání udělované Hasičským záchranným sborem České republiky u příležitosti vzniku samostatného Československa.

„Hasiči zachránili rodinu a pak se při hledání dalších lidí sami ocitli v ohňové pasti. Ven jim museli pomoci kolegové. Jejich zásahové obleky i helmy byly tak ohořelé, že potřebovali nové,“ připomněla mluvčí města Dorota Havlíková.

„Po příjezdu k požáru jsme viděli, jak se v jednom z oken v prvním patře vyklánějí dvě osoby a jedna z nich drží v rukou dítě. Pomoci nastavovacího žebříku jsme je dostali ven,“ popsal začátek zásahu Ladislav Ledvoň.

Vzhledem k tomu, že v hotelu mohli být ještě další lidé, vydali se oba hasiči na průzkum prvního patra. Pod ním už hořelo přízemí. Následně vzplanula i tato část hotelu.

„Únikovou cestu jsme hledali po kolenou, protože u země je vždy nejmenší koncentrace dýmu. Podařilo se nám najít koupelnu, což byla jediná místnost, kde díky obkladům nehořely stěny. Žár z vedlejší místnosti byl však tak velký, že jsme se museli stále otáčet,“ vzpomínal Václav Cieslar, který byl již od útlého věku členem dobrovolných hasičů a u profesionálů pracuje osm let, jeho kolega již dvaadvacet.

Ani drsný prožitek je od povolání hasiče neodradil, odmítli i psychologa. „Vyříkali jsme si to na místě. Zraněný Vašek jel do nemocnice, já šel zpět hasit. Pak jsme to spolu spláchli u piva a bylo vyřešeno,“ dodal Ledvoň.