Házenkářům z kraje startuje play off. Karviná je favorit

7:54 , aktualizováno 7:54

Házenkáři Karviné jdou do play off extraligy z druhého místa, a tudíž jako jedni z favoritů. Frýdecko-Místečtí se na osmé místo dostali na poslední chvíli a mohou jen překvapit. A Kopřivničtí? Ti splnili cíl. Do vyřazovacích bojů prošli po osmi chudých sezonách. Jdou do nich z šesté příčky.