Náklaďák nedobrzdil před přechodem, odhozený vůz srazil dívky na chodníku

Podle prvotních informací chtěly dívky přejít po přechodu pro chodce u hlučínského kulturního domu. K místu se blížil vůz Ford Mondeo řízený dvaačtyřicetiletým místním mužem.

„Ten před přechodem přibrzďoval a chtěl dívky pustit,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Jenže za fordem jel nákladní vůz mercedes s návěsem. Jeho jednatřicetiletý řidič z Frýdecko-Místecka nedobrzdil, do fordu zezadu narazil a odhodil vůz na chodník. A to právě do míst, kde čekaly zmíněné školačky.

Na místě zasahovali záchranáři. „Obě dívky ve věku jedenáct a třináct let byly při vědomí. Zasahující lékaři měli podezření na otřes mozku. Zdravotníci pacientkám ošetřili vnější poranění, zajistili je krčními límci a vakuovou matrací i vakuovou dlahou,“ přiblížil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Obě dívky záchranáři přepravili na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. Jednu vezla sanitka, druhou transportoval vrtulník. Podle prvotních informací dívky nemají vážná zranění.

Silnice vede přes město, o obchvatu se jen mluví

Okolnostmi případu se policisté dále zabývají, řidiči nebyli ovlivnění alkoholem.

Pohled na místo nehody.

Jak připomněla hlučínská policejní mluvčí Ivana Gračková, místo je vinou velmi frekventované dopravy nebezpečné. „Dnes to na Ostravské ulici byla druhá dopravní nehoda,“ upozornila.

Přidal se starosta Hlučína Pavel Paschek. „Apelujeme na všechny zainteresované orgány, aby se přetíženou a nebezpečnou silnicí mezi Ostravou a Opavou opravdu začaly vážně zabývat. Dnešek ukazuje, že přeložka komunikace I/56 je naprostou nezbytností, ohrožení jsou totiž řidiči i chodci,“ prohlásil Paschek.