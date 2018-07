Romští vysokoškoláci bojují za lepší vzdělanost v komunitě. Založili hnutí

Lídr hnutí Vladimír Čermák má 22 let, bakalářský titul z Vysoké školy podnikání a práva v oboru podnikání a management v obchodě a službách, kde bude na podzim pokračovat v magisterském studiu. Kromě toho podniká ve stavebnictví.



On i jeho přátelé z řad romských vysokoškolských studentů mají velké ambice. „Nechceme, aby nás lidé z majority vnímali jen jako sociální problém. Proto se zaměříme na talentované děti, které chtějí studovat, a podpoříme je především radou, ale také finančně. Budeme se pro ně snažit získat peníze od romských podnikatelů i z jiných zdrojů včetně evropských dotací,“ nastínil Čermák.

Podle něj jsou už teď v zemi stovky, možná tisíce romských studentů či absolventů středních a vysokých škol. Jenže přesné číslo nikdo nezná. „Je to i tím, že většina absolventů už se pak k romské komunitě nehlásí. Naším cílem ale je, aby studujících a pracujících mladých Romů přibývalo, aby se nestyděli za svůj původ a pomáhali mladším v hledání nových hodnot. Není to ale jednoduché, když cítíte předsudky majority. Sám to zažívám, i když jsem se odmala učil a sportoval. Až do 19 let jsem hrál fotbal za Baník,“ líčí Čermák.

Hnutí získává podporu napříč organizacemi

Hnutí romských studentů, které je prvním v zemi, se snaží rozhýbat pětice studentů vysokých škol z Ostravy. Sešli se už se zástupci kraje či ministrem školství. Podporu jim slíbil například náměstek hejtmana pro sociální oblast a člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Jiří Navrátil.

„Je skvělé, když samotní mladí Romové ukazují, že cesta k cíli prostřednictvím vzdělání má šanci na úspěch. Školy zřizované krajem budou o aktivitách hnutí informovány. Doufám také, že studenti dokážou na svou stranu získat i představitele samospráv a svým příkladem pomohou změnit stereotypní pohled většinové společnosti na Romy,“ uvedl.

Projekt studentů podporuje i ostravská Asociace romských podnikatelů a spolků ČR, která je jeho partnerem. „Nechceme, aby z našich dětí vyrůstali profesionální pobírači sociálních dávek. Chceme, aby se romské děti vzdělávaly, pracovaly, slušně bydlely a platily daně. Ale také aby dostaly příležitost splnit si sny a životní cíle,“ uvedl prezident zmíněné asociace Vladimír Leško.