Proti Jágrovi! Hokejisté mají slavného soka

„Pokud Jarda přijede, tak pro každého hráče bude čest zahrát si proti němu, ale respekt a úcta musí jít stranou. Budeme muset bojovat,“ řekl porubský trenér Aleš Flašar.

Budou se Frýdecko-místečtí na Jágra připravovat speciálně? „Naše trumfy necháme pod pokličkou,“ usmál se trenér Jiří Juřík. „Vytáhneme je až v sobotu. Ale nejlépe Jágra zná Malda (Marek Malík, asistent kouče Frýdku-Místku – pozn. red.), tři roky s ním hrál v New Yorku Rangers.“

Takže?

Ani Marek Malík neprozradil, jak by mužstvo mělo proti Jágrovi hrát. „Ale není tajemství, že hokeji obětoval absolutně vše. Nemá děti, takže se pořád může sportu věnovat na sto procent. Tréninky, i ty noční, si dělá, jak mu to vyhovuje. Geneticky má tělo nastavené proti všem nástrahám. A to jsou důvody, proč tak dlouho hraje na nejvyšší úrovni,“ řekl Malík.

Uznal, že Jágr v Kladně je pořád velké téma. „A my budeme pochopitelně rádi, pokud proti nám nastoupí. Pro plno kluků by to byl svátek. Jenže my chceme hrát svou hru. Můžeme mít ze soupeře respekt, ale přirozený. Nesmíme sedět s otevřenou pusou a koukat, co Jágr dělá.“

Frýdecko-místecký kapitán Milan Mikulík potvrdil, že asi každý hráč by si chtěl s Jágrem, nebo i proti němu zahrát. „Speciální to bude, ale je to hráč jako každý jiný a tak ho musíme i brát,“ dodal Mikulík.

To frýdecko-místecká posila, útočník Jan Rudovský, který přišel z Prostějova, s Jágrem už hrál. „Bylo to při výluce v NHL,“ připomněl. „Tehdy jsme ho dostali do čtvrté lajny. Odehrál jeden zápas a zase odletěl do Ameriky. Ale nahrál mi na gól...“

Takže Jágr dostal pochvalu? „Samozřejmě,“ usmál se útočník, pro něhož setkání s Jágrem nebude nic nového. „Pocházím z Kladna, takže každé léto s námi trénoval. Hokej je s ním jednodušší.“

V minulé sezoně měl Jágr vyřízený střídavý start v Třinci. Za ten ale nenastoupil. Pro tuto sezonu zatím dohodu neobnovili, byť zájem Třineckých o jeho start stále platí.