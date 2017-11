Lidé už se na horách lépe orientují. Nebloudí, říká šéf Horské služby

Největší nápor na horách očekávají v době po vánočních svátcích, když už jsou lidé přejedení a mají dost pohádek v televizi. V tuto chvíli se na túry vydávají i ti, kteří běžně na hory nechodí. Ať už je sníh, led či bláto.

Přípravy záchranářů horské služby na nejnáročnější období v roce však začínají už na podzim, byť v této době je na horách daleko méně lidí, a tím i úrazů.

Hlavní zimní sezona na horách začíná pro záchranáře v polovině prosince. „Pokud jde o lyžařské areály, někde spouštějí provoz už na přelomu listopadu a prosince. Jinde zase čekají na období Vánoc. Tohle je individuální,“ poznamenal šéf Horské služby Beskydy Radim Pavlica s tím, že největší nával turistů na horách pak bývá každoročně po svátcích.

„V tomto období bývají na horách masy lidí. Takto to trvá až někdy do 2. či 3. ledna, pak je chvíli klid a poté začnou kurzy, rekreace, takže je na horách zase poměrně hodně lidí,“ popsal velitel záchranářů.

Především v zimě se může často měnit počasí

Pokud jde o chování turistů na horách, neměli by je v žádném případě podceňovat. A o zimě to platí dvojnásob. Beskydy sice nejsou nijak dramatické kopce, ale především v zimě se tady může poměrně rychle změnit počasí.

„Je to vidět na Lysé hoře. Když dole je třeba deset dvanáct stupňů, ale přijdete nahoru, kde jsou dva tři stupně, navíc je tam mlha, do toho začne foukat... Pokud člověk nemá náhradní oblečení, tak se může dostat do problémů,“ upozornil Pavlica.

„Dneska je takový boom chodit na Lysou jen v teniskách a tričku. Lidé spoléhají na to, že si v některé z chat dají občerstvení, osuší se a rychle poběží zpátky. Mnohdy ale nepočítají s tím, že stačí jednou špatně šlápnout, najednou nebudou moct běžet tak rychle, budou muset zpomalit, čímž začnou ztrácet tělesnou teplotu a v mlze je to pak hodně nepříjemné.“

Náčelník horské služby zná několik případů, kdy šli turisté takto oblečení na Lysou horu nebo na Smrk a dostali se do problémů.

„Pak byli rádi za každou minutu, kdy byli na tom nepříjemném ovzduší méně. Věděli jsme, že se k nim musíme dostat co nejrychleji, aby neprochladli. Jestli bude taková zima, že budou na Lysé dva metry sněhu, tak jít tam v teniskách a spoléhat na to, že bude chodník prošlapaný, je trochu hazardérství,“ zdůraznil.

Se ztracenými turisty se už často nesetkávají

Na druhou stranu díky obrovskému boomu turistiky a chození po horách má spousta lidí kvalitní oblečení. Navíc se umí v terénu poměrně dobře orientovat.

„Nesetkáváme se tedy s tím, že by někdo zabloudil. Sem tam jsme měli nějaké pátrání po houbařích, ale že by šel někdo do hor a zabloudil, tak to se moc nestávalo, ale uvidíme, co udělá zima, tam to bude trochu něco jiného,“ nastínil Pavlica.

Záchranáři tak nejčastěji zasahují u zraněných lyžařů, u kterých nejčastěji dochází ke zraněním rukou nebo nohou. „Jedná se o poranění kloubů, zlomeniny či tržné rány. Tyto úrazy k lyžování vždycky patřily,“ řekl Pavlica.

U pěších turistů pak nejčastěji nastává problém, když to někteří přeženou s alkoholem a neuvědomí si, že je po výstupu nahoru čeká ještě cesta zpátky.

„V restauraci se dobře sedí, je tam teplo, ale když si člověk něco vypije, tak pak není ideální, když se cestou zpátky setmí, třeba ještě začne sněžit nebo je mlha. To pak není moc dobré,“ upozornil.

„Celá řada lidí už dnes nosí čelovky, což je dobře. Někteří si libují v tom, že chodí v noci, což má své kouzlo. Kdo ale spoléhá jen na svícení mobilem, musí si uvědomit, že baterka se rychle vybíjí a příliš dlouho nevydrží,“ uvedl Pavlica.

Do hlavní sezony sice ještě zbývá zhruba měsíc a půl, přesto mají záchranáři plné ruce práce.

„Musíme se dobře připravit na zimu, takže na stanicích probíhají revize elektra, komínů či hasicích přístrojů. Připravujeme také záchranný a zdravotní materiál,“ uvedl Pavlica. „Auta, skútry, čtyřkolky – to všechno musí projít kontrolou STK, emisemi. Čtyřkolky musíme přezout na pásy. Tyhle záležitosti musíme zvládnout v době od začátku září do poloviny listopadu,“ pokračoval.

Budou trénovat létání v obtížném terénu

Hned několika zkouškami musí projít také všichni členové horské služby, a to jak profesionálové, tak dobrovolníci. „Všechny čekají zdravotní prohlídky, které musíme absolvovat každý rok. V průběhu podzimu nás čeká ještě takzvaný aktiv, kdy všichni procházíme zimní přípravou, která je zaměřená na teoretickou a praktickou část,“ přiblížil Pavlica.

Členy horské služby tak ještě čeká celá řada školení od požární ochrany, bezpečnosti práce, školení ve výškách, školení na motorová vozidla.

„To jsou ta teoretická. U praktických to pak je pohyb na skialpech, práce s lanem, používání horolezeckého materiálu při evakuaci z lanovky, při lezení na stromy, při pohybu v zimních podmínkách, na skále či v nepřístupném terénu,“ vylíčil šéf Horské služby Beskydy.

„V listopadu nás ještě čeká létání s armádou, létání se záchrankou, nácvik létání v nepřístupném terénu v polovině listopadu na Gruni a na konci listopadu rozlyžování na ledovci. Na začátku prosince už musíme být plně nachystaní na zimní sezonu,“ uzavřel své vyprávění Pavlica.