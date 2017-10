Záchranáři si na Lysé postaví novou chatu. Stávající je ve špatném stavu

Už od konce 70. let minulého století stojí na vrcholu Lysé hory chata, kterou využívají jako svou základnu záchranáři Horské služby Beskydy. Nyní pomalu její dny končí. Objekt byl totiž postaven v rámci takzvané akce Z bez zkušeností se stavěním budov v tak vysoké nadmořské výšce, proto má jeho využívání řadu zádrhelů.

„Vycházelo se z projektové dokumentace z míst, kde je mnohem nižší nadmořská výška a kde jsou úplně jiné klimatické podmínky. A použila se i pro stavbu na Lysé hoře,“ poznamenal náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica s tím, že už na konci 80. let záchranáři zjistili, že to nebylo ideální řešení. Na řadu tak přišly první úpravy.

„Začali jsme přidávat izolační vrstvu na terasu, která se ukázala jako místo, kde docházelo k velikým ztrátám tepla. Museli jsme přidat izolaci a obklad i na dřevěnou část,“ pospal Pavlica.

Začátkem 90. let prošla chata první modernizací, jenže čas ukázal, že tepelně je všechno špatně udělané, takže docházelo k obrovským ztrátám tepla.

„Na stanici, kde přes týden nikdo není, ale jen technologie, které se musí zahřívat, protopíme téměř sto tisíc korun ročně, což je ohromná částka,“ upozornil Radim Pavlica.

„Navíc dřevěná část je v havarijním stavu a obávám se, že při nějakém silnějším větru by mohlo dojít k tomu, že nějaká z nosných částí by se mohla poškodit takovým způsobem, že by hrozilo, že by se objekt nedal používat,“ dodal.

Starou chatu zbourají ještě letos

Současná stavba je tak definitivně odsouzena k demolici. Horská služba v posledních dvou letech připravovala veškerou dokumentaci potřebnou k výstavbě zbrusu nové chaty, která na stejném místě nahradí tu stávající.

„Teď jsme ve stadiu, kdy už máme firmu, která vysoutěžila tuto zakázku. Během příštího týdne předáme staveniště a pak počkáme, až se trochu zlepší klimatické podmínky,“ nastínil náčelník Horské služby Beskydy.

„Každopádně ještě letos se celý objekt kompletně zbourá. Podle toho, jaké budou klimatické podmínky, tak se bude pracovat ještě s nějakou úpravou základové desky tak, aby bylo všechno nachystané a příští rok na jaře se mohlo začít nebo pokračovat ve výstavbě,“ pokračoval s tím, že předpokládaný termín dokončení celé stavby je naplánovaný na podzim roku 2018.

Nový objekt horské služby na vrcholu Lysé hory bude půdorysně stejně veliký, ale bude o jedno patro nižší. „V přízemí bude technická část, kde budou věci, které nezbytně potřebujeme pro svou činnost. To znamená dostačující a vyhovující garáž, místnost pro službu, šatna, prostory pro uložení zdravotního a záchranného materiálu. Samozřejmě tam budou i prostory pro ošetřování lidí,“ vyjmenoval Pavlica.

„V prvním patře bude zázemí, kuchyňka s odpočinkovou místností nebo obývákem, dále pokoje i nějaký sklad. V podkroví budou technologie, které potřebujeme pro provoz rádiových sítí.“

Záchranáři momentálně využívají prostory vysílače

Od letošního června jsou záchranáři na Lysé hoře v náhradních prostorech, kdy díky pochopení Českých radiokomunikací využívají prostory v budově zdejšího vysílače.

„Máme tam zázemí pro lidi, pro techniku, pro zdravotní i záchranný materiál. Nedovedu si představit, že bychom vrchol úplně opustili. To by nešlo vzhledem k obrovské návštěvnosti na Lysé hoře. Každý týden tam řešíme nějaký problém. Ať už ve vrcholové části, nebo v nejbližším okolí. Úrazovost je tam poměrně velká,“ podotkl Pavlica.

„Prostory ve vysílači sice nejsou ideální, protože jsme rozdělení na dvě patra, ale přesto je to pro nás ohromná pomoc, za což patří radiokomunikacím naše poděkování.“