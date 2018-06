Letiště v Mošnově hlásí nejlepší výsledek posledních let. Ztrátu 15 milionů

V roce 2016 dosáhlo letiště ztráty 88,7 milionu korun. Na výrazném propadu se projevila hlavně stavba Integrovaného výjezdového centra.

V letech 2014 a 2015 přesáhly ztráty každoročně dvacet milionů. Podle generálního ředitele letiště Jaromíra Radkovského, který nastoupil do funkce v polovině loňského roku, bude firma ve ztrátě ještě několik let.

„Do tří let bychom se měli dostat z propadu a začít stoupat. Zda se dostaneme do zisku, nevím, mým cílem je minimálně provozní nula,“ řekl v květnu loňského roku v rozhovoru pro MF DNES.

Spojení s Londýnem pomohlo

„Uvědomujeme si, že je letiště ve ztrátě, začínáme se ale přibližovat naší vizi kladného hospodářského výsledku,“ okomentoval Radkovský aktuální hospodářský výsledek.

V roce 2017 se ostravské letiště po devíti letech dostalo přes hranici 320 tisíc odbavených pasažérů. Na tom se velkou měrou podílelo spojení s Londýnem.

Katovické letiště, které bylo ještě v roce 2002 srovnatelné s ostravským, loni přepravilo 3,9 milionu pasažérů. Jen letos v květnu jich za jediný měsíc bylo více než 399 tisíc.

Ještě letos by ostravské letiště chtělo zahájit provoz na dalších linkách. „Letošním cílem je rozšíření nabídky zejména pravidelných linek a investice do zkvalitnění služeb a zázemí pro cestující,“ řekl obchodní ředitel.

Které by to měly být, ale zatím není jasné, do výběrových řízení se nikdo nepřihlásil.