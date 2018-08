Festival Hrady CZ pokračuje v Hradci nad Moravicí. S Klusem i J.A.R.

11:29 , aktualizováno 11:29

Populární hudba v blízkosti historické památky, to jsou tradiční Hrady CZ. Dnes se festival přesouvá do Hradce nad Moravicí a v blízkosti zámku zvaného Perla Slezska až do soboty nabídne dvě scény s nestárnoucími hvězdami i aktuálními objevy.