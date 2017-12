Šest lidí na Ostravsku se přiotrávilo jídlem, všichni společně obědvali

Záchranáři se o případu dozvěděli v pondělí 25. prosince o půl čtvrté odpoledne, kdy zřejmě někdo z rodiny volal, že několika lidem se udělalo značně nevolno. Do Vratimova, města nedaleko Ostravy, vyjely čtyři posádky sanitek, na místě zasahoval i tým pro speciální činnosti.

„Posádky záchranné služby ošetřovaly sedm osob. Vzhledem k hromadnému postižení osob a přítomnosti plynového kotle záchranáři v prostorách domu nejprve prověřili možný únik oxidu uhelnatého, který se však nepotvrdil,“ popsal počátek zásahu mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Rodina měla drůběž se zelím a knedlíkem, na vině asi přísada

Nevolnosti, závratě, zvracení, bolest hlavy, ale také až halucinace tedy měla na svědomí jiná příčina. Podezření záhy padlo na společný oběd, který všichni postižení konzumovali, každý však v jiném množství.

Šest lidí - čtyři dospělí od 37 až 71 let a dvě děti ve věku 3 a 6 let - převezly sanitky do ostravských nemocnic. „Sedmý člen rodiny nejevil známky zdravotních obtíží a po vyšetření záchranáři mohl být ponechán na místě události,“ dodal Humpl.

Podle zjištění iDNES rodina obědvala pečenou drůbež se zelím a knedlíkem, strávníkům ale údajně spíše ublížila nějaká použitá přísada do jídla. Přesnou příčinu otravy na místě nezjistili ani záchranáři. „Co přesně bylo zdrojem potíží, se nepovedlo určit,“ potvrdil mluvčí. Příčiny otravy tak zřejmě zjistí až laboratorní rozbory v nemocnicích.