Odboráři ostravské huti odmítají jako kupce společnost Liberty

„Podle našeho názoru společnost Liberty nesplňuje hned v několika bodech podmínky Evropské komise pro prodej závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava,“ řekla Alena Sobolová, předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť.

„Patří mezi ně například požadavky, že kupec bude disponovat finančními zdroji a bude mít motivaci zachovávat a rozvíjet prodávanou společnosti jako životaschopnou a aktivní konkurenční sílu. Společnosti Liberty nemá zájem ostravskou huť dále rozvíjet, a to ani v objemu investic plánovaném skupinou ArcelorMittal.“

Obavy odborářů vycházejí z pátečního setkání s generálním ředitelem společnosti Liberty House Jonem Boltonem, který jim podle nich nebyl schopen odpovědět na většinu klíčových otázek.

A právě proto se odbory ostravské huti obrátily na Evropskou komisi.

„Vedle uvedených výhrad k současné situaci komisi žádáme, aby byly do kupní smlouvy zahrnuty také garance zajišťující nesnižování objemu výroby, která by měla zůstat minimálně v dnešním objemu 2,4 Mt oceli ročně, garance týkající se dalších investic do výrobních technologií, aby byl zaručen další rozvoj huti, a také zachování úrovně zaměstnanosti ve výši šesti tisíc zaměstnanců po dobu minimálně pěti let,“ shrnula Sobolová požadavky odborů.

Předem stanovené podmínky prodeje porušuje záměr společností ArcelorMittal a Liberty podle odborářů i tím, že součástí obchodu není někdejší závod Energetiky, zajišťující huti dodávky energií, či hrozba, že ArcelorMittal Ostrava přijde o emisní povolenky, které firma nyní vlastní.