VIDEO: V Ostravě zavádějí iglú pro bezdomovce. Vyhřeje jej tělesné teplo

Iglú je složené do minuty. Tvoří jej polyetylenová pěna a hliníková folie, která zaručuje jeho nehořlavost. Oproti venkovním podmínkám je v něm až o 18 stupňů tepleji. „Člověk si jej vyhřeje svým vlastním tělesným teplem,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů projektu v Česku Manu Chilaud.



Francouz žijící toho času v Ostravě se inspiroval u svého krajana. „Myšlenka bezdomoveckého iglú přišla z Francie. Zhlédli jsme na internetu video, na kterém jej jeden Francouz prezentoval a oslovili jsme jej s tím, že bychom rádi koupili licenci na výrobu v České republice. On ale řekl, že to není vůbec potřeba. Že bude rád, když to bude pomáhat lidem,“ podotýká Manu Chilaud.

Společně s Pavlou Klečkovou tak přivedl projekt bezdomoveckých iglú do Česka. Dvojice chce zabránit dalším zprávám o umrznutí bezdomovců. „V minulosti jsme pracovali v Karviné, a když jsme si jednou přečetli v novinách zprávu, že právě v Karviné umrzl přes noc člověk, říkali jsme si, jak je to v dnešní době ještě vůbec možné,“ zmiňuje Pavla Klečková.

Iglú nemají konkurovat noclehárnám. Ty jsou i podle dvojice Ostravanů vhodnější variantou k přečkání zimy. „Ale situace je taková, že řada lidí bez domova z různých důvodů do nocleháren nejde. Ať už proto, že mají psa, nebo nechtějí opustit své místo venku, aby jim ho někdo nezabral. Třeba v Karviné se navíc stává, že noclehárna bývá plná,“ zmiňuje Chilaud.

Dalším důvodem, proč zůstávají lidé bez domova i v zimě raději venku může být i fakt, že na noclehárnách musí dodržovat určitá nařízení, včetně zákazu konzumace alkoholu.

Bezdomovecké iglú v Ostravě již používá první bezdomovec. Další se budou přidávat. „V Ostravě máme terénními pracovníky vytipovaných 10 lidí, kterým iglú zapůjčíme. Dalších pět iglú zamíří do Karviné a stejný počet do Havířova. Ozývají se nám ale už i z dalších měst v republice,“ podotkla Klečková s tím, že v případě, že se projekt osvědčí, mohl by v příštím roce zasáhnout větší počty bezdomovců.

Iglů už otestovali i na Lysé hoře

Iglů už otestovali jak Chilaud s Klečkovu, ale i zájemci při akci Noc venku, nebo například vedoucí noclehárny ve Valašském meziříčí. Ten si iglú dokonce vynesl na Lysou horu.

„Přespal jsem v něm jen v mikině. Když jsem ráno vylezl ven, musel jsem se honem přiobléci,“ pochválil si svou první zkušenost s iglú Pavel Březovják.

Podle něj mohou být bezdomovecká iglú vhodná zejména pro větší města. „Tady u nás máme pár lidí žijících venku. Ale v Ostravě to jsou desítky. A vždy se mezi nimi najdou lidé, kteří do noclehárny nepůjdou. Často jen kvůli tomu, že nechtějí spát v místnosti s dalšími deseti lidmi, kterým nedůvěřují,“ přidal Březovják další důvod.