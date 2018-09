Na klíněnku injektáží. Města investují statisíce do ochrany stromů

„Vzhledem k tomu, že účinnost aplikované látky u jírovců je maximálně dva roky, chceme vědět, zda je tato moderní metoda prokazatelně přínosná a zda v tom má město pokračovat,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.



Odborník zkontroluje úhyn housenek u většiny ošetřených a pro srovnání i u 300 neošetřených stromů. Vynechá 211 kaštanů, které musela firma letos znovu ošetřit na své náklady. U nich totiž poprvé použila méně koncentrovaný roztok insekticidu, jenž nebyl dost účinný.

„Byli jsme v časové tísni. Ostravské stromy jsme měli ošetřit během tří měsíců včetně doby květu. Kvůli včelám a medu jsme koncentraci roztoku insekticidu snížili na polovinu. Ukázalo se, že to značně snižuje účinnost. Kvetoucí stromy už ošetřovat nebudeme,“ říká Jiří Poulík z firmy Safe Trees.

Její služby využívá i Třinec. Úřad je spokojený, ale i kvůli ceně volí jen ochranu stromů na dvou hřbitovech v lokalitách Starý i Nový Folwark.

„Ošetření oddaluje opadávání listí. Letos jsme nechali ošetřit 25 stromů za 45 375 korun,“ říká mluvčí města Šárka Szlaurová.



Jako první v zemi začal s injektáží kaštanů Český Těšín. V roce 2014 nechal ošetřit hodnotnou a krajinářsky významnou alej podél nábřeží.

„Injektáž kmenů insekticidy přinesla první efekty záhy. Kaštanová alej zůstala zelená do podzimu. Už v roce 2015 proto město zaplatilo a rozšířilo záchranu o dalších pětatřicet stromů v parku Adama Sikory, pak i na dalších místech, například ve Svojsíkově aleji. Jsou to až sto let staří jedinci, mají vysokou estetickou i ekologickou hodnotu,“ líčí mluvčí města Dorota Havlíková.

Podotkla, že za čtyři roky nechalo město ošetřit přes sto stromů. Průměrné náklady na léčbu jednoho jsou 1 350 korun. Přínos je podle úřadu obrovský. „Před injektáží byly napadené stromy obvykle bez listí již v srpnu. Po injektáži bývá na stromech část listí ještě na podzim a rodiny s dětmi si užívají bohatou úrodu kaštanů. K ochraně stromů přispívá město i tím, že před zimou odstraňuje listí, v němž housenky přežívají,“ vysvětluje Havlíková.

Květy jírovce pleťového září růžovou barvou.

Kvůli náchylnosti jírovců maďalů a nákladnosti léčby ale radnice v poslední době vysazuje jiný druh kaštanů – jírovec pleťový, jehož květy místo bílé září

růžovou barvou. Jde o vyšlechtěnou odrůdu, která vznikla křížením jírovce maďalu se severoamerickým jírovcem pávie.

„Zmíněný hybrid má jinou barvu květů a méně plodů, ale je odolný proti klíněnce jírovcové. Zatím jich máme přes třicet. Pokud budeme ve městě sadit jírovce, vždy už jen tento hybrid,“ dodala mluvčí.