Blízko na Lysou nebo k Šanci. O pozemky v Ostravici je velký zájem

J&T Banka totiž koupila od soukromých vlastníků tři velké lokality v dolní části Ostravice, které spolu s urbanisty připravuje k zástavbě.



„Vycházíme z historických zákonitostí zástavby obce, která je rozdělená na dvě části. Novostavby by měly obě dosavadní centra přirozeně propojit a stmelit,“ říká ostravský architekt Ondřej Vysloužil.

„Nejdál je zatím náš projekt Jarní stráně. Asi měsíc nabízíme k prodeji dvaatřicet parcel pro výstavbu rodinných domů. Pozemky o rozloze nejméně 1 500 metrů čtverečních už jsou zasíťované a vede k nim nová cesta, která je těsně před dokončením. Měla by se ještě letos zkolaudovat a pak ji i s vodovodem a kanalizací předáme do vlastnictví obce,“ říká za investora Alexandra Byrtusová.

Za silnici a inženýrské sítě zaplatila banka 18 milionů korun. Od radnice dostane mnohem méně. Investice se jí tak vrátí až po prodeji všech pozemků. To ale nemusí trvat dlouho.

O pozemky je velký zájem

Z Ostravice je blízko na Lysou horu či Smrk nebo k přehradní nádrži Šance, autem se dá rychle dojet do Ostravy, je tam škola i školka a dvě vlakové zastávky, takže zájem o bydlení v obci je velký. Třetina pozemků už je prodaná. První domky tam vyrostou do dvou let.

Radní Ostravice nové obyvatele uvítají. „Jsou důležití pro rozvoj obce,“ říká starosta Miroslav Mališ.

Investor už s architekty plánuje i využití dalších dvou lokalit. „V jedné budou patrně nízké bytové domy spolu s občanskou vybaveností. Další je u golfového hřiště, proto tam plánujeme apartmánové ubytování pro golfisty,“ líčí Byrtusová.