Jablunkov bude bez mostu, nový nedostane historický vzhled

Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) nyní pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. S budováním počítá nejdříve v roce 2021, pokud se neobjeví nějaká komplikace v procesu přípravy.

„Současný most kompletně zdemolujeme. Termín zahájení výstavby je také odvislý od financí a zcela jistě zabere téměř celou stavební sezonu, tedy šest až osm měsíců. Náklady zatím odhadnout nedokážeme, ale nevylučujeme, že část investice pokryje dotace,“ uvedl náměstek SSMSK Jan Lukšo s tím, že při zadávání projektové dokumentace organizace nezaznamenala žádný požadavek ze strany města na mostní objekt s historickým vzhledem.

Projektant díla navrhl variantní řešení. „Jako nejvhodnější se jeví předpjatá železobetonová konstrukce se založením na pilotách. Stávající mostní objekt má dvě pole – tedy středový pilíř v korytě toku. Nový je navržený s jedním polem tak, aby žádná z částí mostu nezasahovala do koryta Olše, což byl požadavek Povodí Odry,“ vysvětlil Lukšo a dodal, že vybouraný materiál skončí na skládce, případně se některé části zrecyklují.

Náhradní trasy snad nebudou zapotřebí

Jelikož se jedná o důležitou a frekventovanou spojnici nejen do Jablunkova, ale i okolních obcí, našlo se řešení, při němž odpadnou komplikované objížďky pro měsíce, kdy bude most pryč.

„Dohodli jsme se se sousedním supermarketem, že pro nás uvolní polovinu parkoviště, po kterém se bude jezdit. Přes řeku povede provizorní most, prakticky hned vedle stavby. Kdybychom situaci měli řešit náhradními trasami, stálo by to zhruba šest milionů,“ řekl starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.