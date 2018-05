Referendum bude těsné, míní Hamáček. V prvních městech jsou proti vládě

Hamáček po skončení asi hodinu a půl trvajícího jednání řekl, že z Moravskoslezského kraje odjíždí s dobrými pocity. „Diskuse byla velmi otevřená, velmi přátelská a věcná, takže je to to, co jsem si sliboval,“ řekl předseda ČSSD s tím, že objíždění regionů považuje za svou povinnost.

Prý chápe argumenty pro vládu i proti spojení s hnutím ANO. „Například zrovna tady zazněl argument, že kauza lithium, které ANO vytáhlo před volbami, už od nich bylo přes míru. A mnoho lidí na to nezapomnělo,“ vzpomenul období těsně před podzimními parlamentními volbami.

Opava, Bohumín i Orlová proti, Ostrava možná pro

Podobně hovořil i krajský šéf sociální demokracie, poslanec a exprimátor Karviné Tomáš Hanzel. Odmítl sdělit, pro co bude on hlasovat, jen poznamenal, že oba tábory jsou zhruba stejně početné. Míní však, že v regionu nakonec těsně převáží souhlas s vládou. „Zaznívají argumenty proti, například že bychom byli ve vládě s trestně stíhaným člověkem, ale také pro, že bychom mohli prosazovat program strany,“ přiblížil.

V regionu se konala první tři referenda: v Opavě, v Bohumíně a v Orlové. Ačkoliv výsledky jsou tajné a předsedové jednotlivých sdružení je odmítli sdělit, podle důvěryhodných informací iDNES.cz skončila všechna tři referenda proti vládní spolupráci s hnutím ANO. Zatímco v Orlové a v Opavě byl rozdíl hlasů údajně velmi malý, v Bohumíně výraznější.

Naopak stranické vedení Ostravy podporuje společnou vládu, referendum se tam však bude konat později. „Devatenáct členů okresního výkonného výboru bylo pro vládu, jeden proti,“ uvedla předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková.

Referendum potrvá do 14. června

Jak uvedla ČTK, hlasování se koná do 14. června na schůzích téměř 1 100 místních organizací strany a je tajné. Výsledky referenda o podpoře vládní spolupráce s hnutím ANO nemají jednotlivé organizace ČSSD do 15. června zveřejňovat, aby neovlivňovaly hlasování dalších sociálních demokratů.

Pokud se v referendu nevysloví alespoň čtvrtina ze 17 500 členů, rozhodne o vstupu ČSSD do menšinového kabinetu, který se bude muset spolehnout na podporu komunistů, ústřední výkonný výbor strany. Vedení strany se členů v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády za podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení.