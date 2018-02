Někdejší zaměstnanci Vítkovic protestovali proti svému bývalému šéfovi

Hned několik stovek zaměstnanců společnosti Vítkovické strojírny, někdejší firmy Vítkovice Power Engineering, tak protestovalo proti svému bývalému šéfovi Janu Světlíkovi.

Vyčítají mu, že podal žalobu proti prodeji firmy insolvenčním správcem. Ta podle nich přímo ohrožuje zachování pracovních míst.

Kdo je kdo Vítkovice vs. Vítkovice Ve sporu o prodej společnosti Vítkovice Power Engineering, dceřiné firmy Vítkovice, a. s., která se loni o letních prázdninách dostala do konkurzu, proti sobě stojí dvě firmy s podobným názvem. Na straně žalobce to je společnost Vítkovice, a. s. většinového vlastníka Jana Světlíka, na straně druhé jde o insolvenčního správce Davida Vandrovce a společnost Vítkovické strojírny. Tu vlastní pražská společnost Franco de Poisd’eau & CIE.

„Máme strach o financování ze strany bank, o zakázky, které jsou kvůli žalobě ze strany Vítkovic ohroženy,“ přiblížil důvody protestu odborový předák Vítkovických strojíren Lubomír Mišun. „Zakázky se nyní rozjíždějí, nechtěli bychom přijít o práci. Doufáme, že ti, kteří to mohou ovlivnit, budou jednat. Kdyby to nevyšlo, mohla by být ohrožena pracovní místa.“

Vítkovice: Akce jen zástěrkou ekonomických problémů

Zadluženou společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) prodal na podzim insolvenční správce David Vandrovec firmě Taxton Property, která firmu s někdejší Mostárnou a Kotlárnou následně přejmenovala na Vítkovické strojírny.

Proti prodeji firmy insolvenčním správcem podala společnost Vítkovice, vlastněná Janem Světlíkem, minulý týden žalobu. „Domníváme se, že části VPE nebyly prodány správně, ale v rozporu s rozhodnutím soudu. Z prodeje se vyloučily některé části, několik stovek položek, což následně snížilo cenu prodávaného majetku,“ uvedla vítkovická mluvčí Eva Kijonková.

Protest zaměstnanců Vítkovických strojíren je dle ní navíc jen zástěrkou, kterou chtějí majitelé zastřít ekonomické problémy firmy.

„Dlužíte vy nám.“ „Ne, je to naopak“

„Mateřským Vítkovicím dluží Vítkovické strojírny okolo dvaceti milionů korun za energie, služby a podobně. Další peníze dluží i dceřiným společnostem,“ řekla mluvčí. „Ze strany Vítkovických strojíren máme k dispozici několik dopisů, kde je nám slibováno, že pokud nestáhneme žalobu, tak se stane ‚něco‘. Proto si myslíme, že jde spíše o zastírání jiných problémů.“

Generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík.

„Vítkovice zase dluží nám a nechtějí uznat zápočet,“ odmítá existenci dluhu spolumajitel Vítkovických strojíren František Pivoda. „Vyrábíme pro ně vysokotlaké ohřívače pro jednu ruskou jadernou elektrárnu a je to nekonečný příběh, který nechci rozvádět.“

Podle Kijonkové je ale ve hře jen jeden sporný zápočet a noví majitelé i bez něj Vítkovicím dluží „desítky milionů“.

Pivoda pak tvrdí, že má žaloba, kterou Vítkovice na prodej své někdejší dceřiné firmy podaly, na chod firmy velký vliv.

Insolvenční správce: Žalobu nechápu. Nikomu neprospěje

„Podáním žaloby vznikla pro banku právní nejistota a do takového rizika žádná banka asi nepůjde. My se tak budeme zřejmě muset obrátit na soukromé investory, což samozřejmě bude ve výsledku dražší. Nikdo ale nemůže říkat, že jsme firmu koupili levně, koupili jsme ji totiž se závazkem vůči zaměstnancům, pracuje v ní několik stovek lidí, které chceme udržet. Do firmy jsme během několika měsíců už nalili osmdesát milionů korun,“ vysvětlil.

Se žalobou na prodej firmy nesouhlasí ani insolvenční správce Vítkovic Vandrovec. „Jsem přesvědčen, že argumenty, které v žalobě Vítkovice, a. s. předkládají, nemohou obstát. My tu žalobu považujeme za nedůvodnou a naši advokáti odesílají soudu vyjádření, kde navrhujeme zamítnutí žaloby, a to v co nejkratší době,“ řekl Vandrovec.

A smysl podle něj nemá ani samotné podání žaloby.

„Nenapadá mne jediný rozumný důvod, proč pan Světlík tuto žalobu podal, vyjma snahy poškodit insolvenční proces, případně mne samotného. Kroky, které teď činí, nejsou rozhodně v zájmu ani věřitelů, ani zaměstnanců a myslím, že dokonce ani v zájmu Vítkovic samotných,“ dodal.