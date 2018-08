Janáčkova filharmonie Ostrava chystá koncerty pro děti

Janáčkova filharmonie Ostrava myslí také na děti a jejich rodiče. V nastávající sezoně jim tak nabídne sérii zábavných koncertních představení. To úvodní se jmenuje Běž si hrát do svého orchestru. Průvodci, ostravští herci Pavla Gajdošíková (Olinka) a Michal Sedláček (Ládík), zavedou diváky do světa dětských her a fantazie.