Frenštát oslavuje půlstoletí zlatého olympijského letu Jiřího Rašky

18:55 , aktualizováno 18:55

Byl první, a to mu navždy zůstane. Před padesáti lety frenštátský skokan na lyžích Jiří Raška doletěl do historie. Ve francouzském Grenoblu získal na středním můstku zlatou medaili, což se do té doby žádnému československému sportovci na zimní olympiádě nepovedlo.