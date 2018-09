Vedení Ostravy dva roky přešlapovalo na místě, myslí si lídr KSČM Juroška

„Věřím, že velmi konkrétním volebním programem naše voliče oslovíme. Navíc si musejí uvědomit, že zatímco na vládní úrovni hnutí ANO činí některé kroky, které lze označit za levicové, tak v Ostravě tomu tak bezesporu není,“ říká v rozhovoru pro MF DNES komunistický lídr na primátora Ostravy Martin Juroška.



Dvojice Juroška a Josef Babka opět v čele kandidátky KSČM. Není to pro voliče už tak trochu „obehraná písnička“?

To si nemyslím. V rámci vnitrostranického výběru jsem se svou vizí vyhrál a naše kandidátka rozhodně není stejná jako před čtyřmi roky. Ale odpověď nám dají až voliči.

Proč jste se vlastně stal komunistou? V době sametové revoluce jste měl třináct let, to si asi moc nepamatujete.

Ale pamatuji. Komunistou jsem se stal na základě svého studia, četby, porovnávání informací. Domnívám se, že současný kapitalismus už není životaschopný.

Očekáváte návrat socialismu?

Ano, pochopitelně. Není jiné řešení.

Opět diktatura proletariátu? To už jednou skončilo moc špatně. Mnoho lidí to stálo životy.

Stejný socialismus jistě ne, společnost se samozřejmě posunula. Z historické perspektivy vidíme, jaké se dělaly chyby, a tím pádem jsme poučení. Navíc je nyní už jiná doba. Jsou nové technologie, které by však měly patřit a sloužit lidem, ne nějaké elitě, která je bude používat proti většině obyvatelstva.

Promiňte, ale třídní nenávist je špatná v každé době. Lhostejno, jestli se píše rok 1948, nebo 2018...

Jak říkám, z minulých chyb jsme se jistě poučili. Navíc každé učení může být stejně nebezpečné, když se u moci vyskytnou lidé, kteří ho zneužijí. Riziko existuje vždy, tak ho prosím nevztahujte jen k tomu, co vyznávám já.

V roce končícím osmičkou jsou volby pro KSČM asi trochu nepříjemné. Třeba výročí okupace v srpnu 1968 se komunistům špatně komentuje. Jak tehdejší události hodnotíte a myslíte si, že mohou mít vliv na voliče?

To, co se před padesáti lety stalo, určitě nehodnotím pozitivně, poškodilo to i naši myšlenku. Ale na volby rok 1968 určitě nebude mít žádný vliv. To je už minulost.

Jak hodnotíte současnou ostravskou koalici? Najdete i jako opoziční politik nějaké plusy?

Koalici hodnotím oprávněně poměrně kriticky, ale nejsem totální kritik. Takže například pozitivně hodnotím technologické změny v MHD, že můžeme platit jízdné platební kartou. Také po velkých „porodních bolestech“ se podařilo nastavit financování městských obvodů. Pak už jen mohu zmínit třeba navýšení výdajů na ozdravné pobyty dětí nebo na kulturu.

Martin Juroška Komunistický kandidát na ostravského primátora se narodil 29. dubna 1976.

Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB–TU Ostrava.

Od roku 2002 je zastupitelem ostravského obvodu Michálkovice, o osm let později se stal starostou obvodu. I letos současně kandiduje na michálkovického starostu.

Od roku 2006 je členem ostravského zastupitelstva.

Ve volném čase rád vaří a věnuje se četbě, nejraději má román Umberta Eca Jméno růže.

S manželkou vychovávají pětiletého syna.



Ale minusů předpokládám vidíte mnohem více...

To bezpochyby. Vedení Ostravy přešlapovalo na místě, dva roky se dělala nesystémová opatření. Nad vším se dlouho přemýšlelo, což mělo za důsledek, že mnoho věcí zůstalo nevyřešeno. Investice se snížily o polovinu, takže se vytvářely přebytky ve výši jedné miliardy, ze kterých se mohla vyřešit řada problémů občanů. Tato strategie koalice je velmi znát třeba ve veřejném prostoru. Když vyjde občan kdekoliv v Ostravě ven, brzy narazí na chodník v havarijním stavu, zanedbaný podchod a podobný problém. Magistrát zbytečně nechával peníze ladem, což mělo negativní dopad na město. Třeba se také nezvýšila kapacita domů pro seniory. To je špatně.

Co je nesprávného na šetření veřejných prostředků?

Nesmí být ekonomicky neracionální. Vedení Ostravy se dva roky k ničemu neodhodlalo. V druhé polovině svého funkčního období pak založilo fondy na velké investiční akce. Ale třeba nelze kvůli koncertní hale, která se začne stavět asi v roce 2021, sedm let opomíjet vše ostatní jako například právě rekonstrukce chodníků a podchodů.

A co tedy nabízejí komunisté?

Zmiňoval jsem veřejný prostor, na který chceme výrazně navýšit finanční prostředky. Chybějí i veřejné toalety, na frekventovaných místech mají být pítka. Také plánujeme zlepšení infrastruktury, například v obvodu Jih chceme postavit důstojný krytý akvapark, ten Ostravě hodně chybí. A na čtyřech místech by vznikly hobby parky pro rodiny s dětmi.

Dlouhodobě avizujete zcela bezplatné cestování v městské hromadné dopravě. Platí to ještě?

To je náš strategický cíl, kterému předcházejí mezikroky. Senioři už mohou zdarma jezdit nyní, i když nás za to dříve mnozí kritizovali. My chceme bezplatnou jízdu rozšířit na děti do 15 let, pak také na průvodce dětí do tří let. Ostatním hodláme snížit cenu jízdného, zvláště pak dlouhodobého. Například v Praze to funguje řadu let. Pořád se naříká, že lidé z Ostravy odcházejí, tak jim konečně nabídněme benefity, které jinde už mají.

Zaznamenal jsem také, že prosazujete návrat vodáren a bytů OKD do majetku měst, potažmo státu. Takže opět znárodnění?

Ve světě se znárodňuje stále. Jde o formu. Pochopitelně předpokládáme, že by to bylo za finanční náhradu. Třeba vodárnám končí koncesní smlouva a my bychom byli rádi, kdyby se voda dostala pod veřejnou kontrolu. Měl by skončit výprodej majetku.

Jenže co si vzpomínám, tak rozhodující akcie vodáren i OKD prodala právě města...



To máte pravdu a byla to chyba. V případě vodárenství je to snaha i vlády. Převod majetku pod větší kontrolu města nebo státu, a to za finanční náhradu, není nic špatného. Máme tady problémy i s ubytovnami. Navrhujeme vyhlásit bezdoplatkové zóny, což se stalo jen v Michálkovicích, kde jsem starostou. Město by mělo také stavět obecní byty. Doplatky však nejsou problémem jen ubytoven. Většina jde do jednotlivých bytů, kde nájemce, například Residomo, stále zvyšuje nájmy, protože ví, že to doplatí stát.

Kde je pro lídra kandidátky KSČM hranice úspěchu a neúspěchu v komunálních volbách?

Před čtyřmi roky jsme získali něco přes třináct procent. Takže úspěch by byl cokoliv nad toto číslo a neúspěchem zase nižší výsledek. Je to jednoduché.

S kým do koalice rozhodně nepůjdete a kde vidíte své spojence?

Máme zájem o spolupráci s každým, s kým se dohodneme na uplatnění našich základních požadavků. Pochopitelně rozhodující budou výsledky voleb, takže nelze zatím hovořit konkrétně.