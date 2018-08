Za fotografii s Kajínkem dostali ostravští policisté písemné napomenutí

O tom, že byli policisté kázeňsky potrestáni, informovali jejich nadřízení koncem července. Tehdy ale ještě postih nespecifikovali. Policie nyní výsledek kázeňského řízení zveřejnila na svém webu.

„Ředitel Městského ředitelství policie Ostrava v rámci neveřejného řízení ve věcech služebního poměru uznal vinnými z kázeňského přestupku tři policisty a uložil jim kázeňský trest dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Rozhodnutí jsou pravomocná,“ uvedla dříve mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

„Jednalo se konkrétně u všech tří policistů o uložení kázeňského trestu písemné napomenutí,“ je pak uvedeno v textu, který nyní policie zveřejnila na webu.



Fotografie vznikla před budovou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kajínek tam u služebního vozu policie zapózoval se třemi ozbrojenými policisty. Fotografie se následně rozšířila na sociálních sítích.



Informace uveřejněné u původního příspěvku, který na Instagramu sdílel jeden z policistů, naznačovaly, že policisté Kajínka zastavili při dopravní kontrole a on se s nimi ochotně vyfotil. To po zveřejnění snímku potvrdila i svědkyně.

„Sledovala jsem to z okna. Policisté napřed vůz zastavili, a když zjistili, že je to Kajínek, začali si s ním podávat ruce a požádali jednu kolemjdoucí, aby je vyfotila. Přišlo mi to od nich trapné,“ popisovala Ostravanka.