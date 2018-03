Ohrozili profesní čest, komentují policisté fotografii kolegů s Kajínkem

Policejní mluvčí v pátek v poledne potvrdila, že na snímku s Jiřím Kajínkem se nachází policisté Městského ředitelství policie v Ostravě. „S jednáním policistů nesouhlasíme, vnímáme jej jako ohrožení profesní cti,“ uvedla Gabriela Holčáková.

Fotografii považují za nevhodnou i čtenáři iDNES.cz. Vypovídá o tom i průběžný výsledek ankety, ve kterém se většina hlasujících vyjádřuje, že vznik takové fotografie není v pořádku.

Je v pořádku, pokud si policisté ve službě pořídí společnou fotografii s Jiřím Kajínkem? celkem hlasů: 12799

Ano 4676 Ne 7869 Nevím 254

Událost nadále prošetřuje odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. „Mimo jiné jsou zjišťovány okolnosti vzniku a zveřejnění této fotografie,“ dodala mluvčí.

Přišlo mi to trapné, říká svědkyně události

Informace uveřejněné u původního příspěvku, který na Instagramu sdílel jeden z policistů, naznačují, že policisté Kajínka zastavili při dopravní kontrole a on se s nimi ochotně vyfotil.

To potvrzuje i svědkyně situace. „Sledovala jsem to z okna. Policisté napřed vůz zastavili, a když zjistili, že je to Kajínek, začali si s ním podávat ruce a požádali jednu kolemjdoucí, aby je vyfotila. Přišlo mi to od nich trapné,“ popisuje Ostravanka.

Server iDNES.cz se na okolnosti vzniku fotky zeptal i přímo Jiřího Kajínka, ten nicméně dotazy ponechal bez odpovědi.



Z Jiřího Kajínka se po propuštění z vězení stala opravdová celebtita: