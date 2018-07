Trojice policistů pyká za fotografii s Kajínkem. Trest je neveřejný

Už na jaře nadřízení počínání policistů odsoudili a označili ho za ohrožení profesní cti. Mluvčí ostravské policie Gabriela Pokorná nyní potvrdila, že trojici mužů vedení potrestalo.

„Ředitel Městského ředitelství policie Ostrava v rámci neveřejného řízení ve věcech služebního poměru uznal vinnými z kázeňského přestupku tři policisty a uložil jim kázeňský trest dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Rozhodnutí jsou pravomocná,“ sdělila.

Fotografie vznikla před budovou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kajínek tam u služebního vozu policie zapózoval se třemi ozbrojenými policisty. Fotografie se následně rozšířila na sociálních sítích.

„Podávali si s ním ruce a žádali kolemjdoucí o foto“

O tom, zda je vhodné, aby si policisté ve službě pořídili společnou fotografii s Jiřím Kajínkem, hlasovali i čtenáři portálu iDNES.cz. Většina z nich v anketě takové chování odsoudila.

Informace uveřejněné u původního příspěvku, který na Instagramu sdílel jeden z policistů, naznačovaly, že policisté Kajínka zastavili při dopravní kontrole a on se s nimi ochotně vyfotil.

To po zveřejnění snímku potvrdila i svědkyně situace.

„Sledovala jsem to z okna. Policisté napřed vůz zastavili, a když zjistili, že je to Kajínek, začali si s ním podávat ruce a požádali jednu kolemjdoucí, aby je vyfotila. Přišlo mi to od nich trapné,“ popisovala Ostravanka.