Místostarosta Krnova: Pokud z textilky něco zachráníme, bude to poklad

V bývalé textilce Karnola ještě před několika dny vše vypadalo tak, jako by místo opustili dělníci před chvílí. Po středečním požáru však zůstalo jen spáleniště. „Pro Krnov je to velká tragédie, důležitá část města je zničena,“ povzdychl si Krkoška.

Už jste se byl uvnitř budov textilky podívat?

Uvnitř jsem byl už večer, když na místě byli ještě hasiči. Z třetího a druhého poschodí, kde hořelo, tekl proud vody až na silnici, kde namrzal. Museli jsme dokonce přivolat sypače. A chodím tam opakovaně.

Co jste tam viděl?

Je to hodně smutný pohled. Tam, kde má vzniknout muzeum Karnoly, tam, kde byl sklad látek a dobové stroje, tak je vše na devadesát procent pryč. Všechno shořelo. Pokud něco zachráníme, tak to bude velký poklad.

Objevila se informace, že požár asi někdo založil úmyslně. Co si o tom myslíte?

Vzhledem k tomu, že hořelo více částí Karnoly, tak to může být oprávněný předpoklad. Vím, že tam bylo více ohnisek požáru, což asi neukazuje například na technickou závadu. Ale to je otázka vyšetřování, s čím kriminalisté přijdou.

Dovedete si představit, že by pro Krnov tak symbolické místo někdo záměrně zničil?

Ne. To bych vážně nepochopil. Neumím si představit, že by textilku někdo zapálil úmyslně. Bylo by mi to hrozně líto. Dlouho trvalo, než jsme získali dotaci, na projekt jsme vyhradili peníze i z našeho rozpočtu. A teď v podstatě začínáme od nuly.

Měl projekt muzea nějaké odpůrce?

Tak velké, aby mu to stálo za to budovu zapálit, určitě ne. Nebo o tom nevím. Občas se na městském Facebooku objevilo, že to je předražený projekt, ale to přeci není důvod něco zapalovat.

Zničily tedy plameny celou krnovskou vizi přeměny textilky v muzeum?

To v žádném případě. Chceme, abychom dotaci mohli využít nadále a případně požádali o další podporu na rekonstrukci budovy. Muzeum určitě nevzdáváme.