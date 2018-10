Oprava vyhořelé krnovské textilky bude o desítky milionů dražší

Podíl města na opravách se téměř ztrojnásobí. Krnov hledá další zdroje financování, vyhořelou památku i kvůli tomu v úterý navštívil ministr kultury Antonín Staněk.



„Kvůli požáru, který vypukl v době, kdy areál měl těsně před opravou, se musely aktualizovat projektové dokumentace jak na rekonstrukci objektu, tak interiéry. Z nich vyplynulo, že náklady budou vyšší, ze 123 milionů stouply na 171 milionů korun. Přitom dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí maximálně 95 milionů korun,“ vyčíslila Monika Vyležíková z odboru strategického rozvoje krnovské radnice.

Deset milionů získal Krnov z rozpočtu Moravskoslezského kraje, o zbytek se musí postarat město. Jeho podíl vzrostl na 66 milionů korun. Zastupitelé proto na svém posledním jednání v září těsnou většinou schválili zajištění peněz na obnovu Karnoly do výše 172 milionů a navýšení úvěru na tyto účely.

Opozice žádala odložení hlasování. „Spoluúčast města je pro nás děsivá. Kdo někdy něco rekonstruoval, ví, že to zdaleka nemusí skončit na 66 milionech. O tak obrovské finanční zátěži pro město bychom neměli rozhodovat na posledním zasedání zastupitelstva,“ uvedl zastupitel Tomáš Hradil.

Podle vedení krnovské radnice by však bylo zdržení ke škodě. „Památkově chráněný areál v centru města musíme i dále řešit. Záměrem je vyhlásit výběrové řízení na stavební část ještě letos. Termínem, kdy musíme být i kvůli podmínkám evropské dotace hotovi, je rok 2022. To už by do Karnoly měli mířit první návštěvníci,“ komentoval místostarosta Michal Brunclík.

Do konce roku by se také měly přesunout zachráněné vzorníky textilky do Prahy, kde budou ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Národní knihovnou rozmraženy. Teď jsou v opavských mrazírnách.

„Řešíme trojstrannou smlouvu o bezplatném vysušení,“ nastínila referentka památkové péče krnovské radnice Andrea Šírová.

Vzorkovna byla před požárem unikátem

Právě pomoc příspěvkových organizací ministerstva kultury s rozmražením, ale také se zrestaurováním vzorníků, cívek a štítků zachráněných po požáru ministr Antonín Staněk v úterý městu přislíbil.

Krnovu v pokračování projektu nahrálo rozhodnutí Evropské komise, která posunula maximální finanční limit pro národní kulturní památky z pěti na deset milionů eur. Do pěti milionů eur, což je zhruba 129 milionů korun, by se totiž Karnola po aktualizaci dokumentace a navýšení rozpočtu nevešla.

Textilka s dílnou vzorkovny zachovanou ve stavu posledního pracovního dne byla před požárem republikovým unikátem. „Nevíme o jiné takto zachované dílně vzorkovny,“ potvrdila Michaela Ryšková z Národního památkového ústavu.

Ani poté, co vyhořela, dílna o svou jedinečnost nepřišla. „Přestože některé atributy již navrátit a ukázat nelze, například autenticitu prostředí či dojem posledního pracovního dne. Žádný ze strojů však nebyl zcela zničen a je možná jejich obnova minimálně do stavu pohledově shodného s tím před požárem,“ řekla památkářka.