Odborníci probírají zbytky krnovské textilky, kde zřejmě řádil žhář

Hromadou mastného prachu, popela a papírů se probírá několik lidí. „Tady něco mám,“ hlásí s nadějí v hlase jedna žena. Hned přispěchají ostatní a vytáhnou sice začouzený, ale takřka zcela zachovalý vzorkovník s kousky látek s německým nápisem a letopočtem 1936.



Odborníci už třetí den zachraňují vše, co z nejcennější části bývalé textilky zbylo. Budovu poničil požár 20. prosince (o požáru textilky zde).

„Je samozřejmě hrozné, co se stalo, ale máme radost ze všeho, co se podaří zachránit. A zůstane nakonec více, než se původně předpokládalo, odhadem tak padesát až šedesát procent,“ konstatovala Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu.

Muzeum ano, ale v jiné podobě

Sama vzala lopatu a další nářadí, aby hledala i sebemenší části tkalcovských strojů. „Teď není nic důležitějšího. Kde jinde bych měla být?“ dodala Veselá.

Krnov hodlal místo, které se v roce 2010 stalo národní kulturní památkou, přeměnit na Muzeum posledního pracovního dne. Vše mělo zůstat ve stavu, v jakém místo opustili dělníci.

„Muzeum posledního pracovního dne je po požáru ztracené, pořád však zůstane dost předmětů na vytvoření jiného typu muzea,“ neztrácí naději krnovská památkářka Andrea Šírová.

Textilka v Krnově Továrnu na textil založil v roce 1862 v současné ulici Říční okruh podnikatel Alois Larisch.

Srdcem firmy byla dezinatura, což je vzorkovna, kde vznikaly návrhy nových látek.

Po roce 1945 se textilka stala součástí podniku Karnola.

Na konci 90. let skončila Karnola v konkurzu, dezinaturu se podařilo zachránit s cílem vzniku muzea.

V roce 2010 byla tato část textilky prohlášena národní kulturní památkou.

Když viděla plameny, obávala se, že se pod těžkými stroji propadly podlahy. Proto ji příjemně překvapilo, že stav vzorkovny po požáru není tak děsivý.

Krnov na původní projekt muzea za 123 milionů korun získal evropskou dotaci téměř 95 milionů, dokonce už vybral firmu, která měla muzeum vybudovat.

Jenže nyní je jasné, že se musí projekt předělat. „Určitě o tom začneme co nejdříve jednat s ministerstvy, doufáme, že dotaci budeme moci dále využít,“ řekl místostarosta Krnova a současně krajský náměstek Jan Krkoška.

Zachráněné dokumenty a vzorkovníky se po základním ošetření převážejí do mrazíren společnosti Bidfood v Opavě, která zdarma nabídla své sklady. V protiplísňovém mrazu pak cenné materiály budou čekat na zrestaurování.

Renovací projdou i stroje a další součásti vzorkovny. Kdy se tak stane, však zatím není jasné.

Hořelo na více místech

Velký smutek cítí sedmdesátiletá Jitka Navrátilová, která ve vzorkovně třicet let pracovala.

„Je to zmar, bolí mě u srdce a zatím nesdílím optimismus ostatních,“ povzdychla si žena a hned vysvětlila důvody svého smutku. „Velmi detailně vím, jak to tady vypadalo předtím a co všechno je nenávratně zničeno. Jsou to obrovské škody,“ řekla.

Takhle to v Karnole vypadalo před zničujícím požárem. Foto: Městský úřad Krnov

Policejní vyšetřování příčin požáru potrvá ještě řadu týdnů, čeká se například na znalecké posudky. Místem také prošel policejní pes, který rozpozná i stopové množství například benzinu.



Všichni oslovení jsou přesvědčení, že v bývalé textilce řádil žhář. „Požár vznikl v místě s nejcennějšími předměty. A další ohnisko bylo na opačné straně areálu, kde sice nic cenného není, ale plameny byly nejvíce viditelné. Takže to vypadá, že někdo chtěl, aby hasiči hasili tam a tady se mezitím plameny šířily dále,“ míní Navrátilová.

Požár Karnoly v prosinci minulého roku: