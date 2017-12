Místostarosta Krnova tvrdí, že požár bývalé textilky asi nevznikl náhodou

„Objekt je v bezprostředním centru města a díky tomu, že v rámci dotačního titulu na národní kulturní památky mělo dojít na jaře 2018 k zahájení stavebních prací, tak se tam poměrně často v těch posledních dnech vyskytovali naši pracovníci, kteří prováděli vyčištění objektu, stěhování nábytku a podobně,“ uvedl Brunclík.

Podle něj byl tudíž objekt pod velmi dobrou kontrolou. „Měli jsme zajištěné vstupní otvory, všechna okna zasklená. Je to budova určená k rekonstrukci, takže není v ideálním technickém stavu, ale na druhou stranu to nebylo o tom, že by tam bylo možné volně vstupovat a pohybovat se. Pokud tam někdo vnikl, to je zatím spekulace, ale bylo naznačeno, že to tak patrně bude, tak samozřejmě prostřednictvím nějakého násilí,“ upřesnil místostarosta.

Policisté v souvislosti s požárem vyzývají ke spolupráci veřejnost. „Přivítají jakékoli informace, fotografie a videa, které by zachycovaly událost před příjezdem policistů, hasičů,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Kriminalisty lze kontaktovat na telefonu 974 731 603 nebo bezplatné lince 158.

Podle místostarosty se už ráno uskutečnila první koordinační schůzka, kde byli velitelé zásahů hasičů i policie. „Hasiči během dnešního dopoledne svou činnosti ukončí a pomaličku tu lokalitu budou opouštět, na řadu přijdou právě policisté,“ uvedl Brunclík.

Podle něj město nyní nedokáže odhadnout, kolik času bude policie pro svou práci potřebovat. Zástupci města si zatím ani nemohou objekt prohlédnout.

„V tuto chvíli jako vlastníci objektu úplně přesně nevíme, do jaké míry je zdevastovaný, jestli jsme přišli v té nejcennější části dezinatury úplně o všechno nebo jestli některé segmenty budou zachránitelné,“ podotkl Brunclík.

Dodal, že město musí objednat statika, aby posoudil, zda je objekt bezpečný a zda jej lze zachránit.

„Jsme pomyslně na začátku. Už jsme samozřejmě podnikli některé drobnější věci. To znamená, že technické služby čistí bezprostřední okolí té stavby od střepů. Odbor správy majetku zajistí do budoucna to, aby ta budova byla uzavřena a nemohlo tam docházet ke vstupu cizích osob. Řešíme, jakým způsobem minimálně provizorně řešit kus chybějící střechy, jak řešit stavební otvory,“ podotkl Brunclík.