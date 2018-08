Karviná přivítá Plzeň. Musíme zlepšit defenzivu celého týmu, vědí hráči

Na podzim 2016 měli Karvinští po čtyřech ligových kolech sedm bodů, loni čtyři a letos ani jeden. „Potřebujeme zabrat,“ uvědomuje si karvinský záložník Lukáš Budínský stejně jako všichni jeho spoluhráči. „Hrajeme doma, a to jsme silnější. Pokusíme se navázat na domácí utkání s Mladou Boleslaví, zkusíme překvapit.“

Karviná minule s Mladou Boleslaví prohrála 3:4, ale po solidním výkonu. Jenže nyní ji čeká Plzeň, která obhajuje titul a dosud neztratila ani bod. „To hovoří za vše. Je to top mančaft, jehož hráči mají obrovské zkušenosti a kvalitu,“ řekl karvinský trenér Roman Nádvorník. „Plzeňští sice minulé tři zápasy vyhráli jen jedna nula, ale když jsem viděl jejich hru a šance, jaké si vypracovali, kolik míčů posílají do šestnáctky, tak je jen otázkou času, kdy začnou vyhrávat větším rozdílem.“

Kouč doufá, že se jeho slova nenaplní v neděli. Spíše věří, že mužstvo bude mít motivaci přibrzdit úspěšný start Plzně do sezony. „Někdy se stane, že nemůžete zabrat a povede se vám to se silným soupeřem. Čeká nás jasný favorit.“ Jak s ním uspět?

„Musíme zlepšit defenzivu celého týmu,“ prohlásil Lukáš Budínský.

To Nádvorník potvrzuje. A řeší, koho postaví do stoperské dvojice k dosavadní stálici Marku Janečkovi, když Pavel Dreksa je zraněný a Jiří Piroch nemůže hrát, jelikož mu to nedovoluje smlouva o jeho hostování z Plzně. Ostatně nastoupit nemůže ani záložník Jan Suchan, jehož Plzeňští také půjčili Karviné.

Do středu obrany by se tak mohli postavit Jan Šisler, jenž na tomto postu dohrával minulé utkání, Gergö Kocsis, který minule v Jablonci poslal do brejku protihráče Chramostu, anebo středopolař Soufiane Dramé. „Stoper nám chybí, ale musíme si poradit,“ řekl Nádvorník. „Bohužel nás srážejí do kolen triviální chyby. Těch se musíme vyvarovat.“

Navíc Karvinské stejně jako v předchozích sezonách trápí i neproměňování šancí. „O tom jsme se bavili už v přípravě, kdy jsme měli obrovské množství šancí, ale procento jejich využití bylo malé. Na tom pracujeme, snažíme se koncovku zlepšit, ale teď v první fázi se musíme hlavně zaměřit na obranu. Odehrát nějaký zápas s nulou. Pak můžeme myslet na útok.“

To kouč připomněl předešlé tři duely, v nichž Karvinští dostali 12 branek!