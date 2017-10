Karvinští fanoušci dostali za výtržnosti podmínky a rok nesmějí na fotbal

Skupinka řádila při utkání mezi domácí Karvinou a Zlínem. „Šest mužů ve věku od 22 do 41 let ve druhém poločasu v sektoru domácích zapálili dýmovnice a světlice, které hodili na hrací plochu. Fotbalový zápas musel být na minutu přerušen,“ popsala karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Pořadatelům a policistům se fanoušky podařilo identifikovat. Okresní soud v Karviné posuzoval jejich počínání jako výtržnost, kterou spáchali jako členové organizované skupiny.

Jeden fanoušek ve věku 23 let a dva jednatřicetiletí si vyslechli trest odnětí svobody v trvání tří měsíců. Další muž ve věku 41 let dostal čtyři měsíce. A nakonec dva příznivci (22 a 32 let) byli odsouzeni k šesti měsícům. Všichni se vězení vyhnou, pokud splní roční podmínku. Jen jeden z mužů s půlročním trestem obdržel podmínku ještě o dva měsíce delší.

K tomu rok nesmějí na žádný zápas svého klubu a musejí se podělit o náhradu škody, která byla vyčíslena na šedesát tisíc korun.