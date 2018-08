Opava vybrala firmu, které prodá areál někdejších Dukelských kasáren

„Rada vybrala uchazeče, který jako jediný v nabídce řeší nejen zónu B pro stavbu bytových domů, ale celé území včetně historické části kasáren,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

O koupi více než deset let nevyužívaného areálu mělo zájem šest uchazečů, v užším výběru zůstali tři.



Radní pověřili primátora a náměstka Halátka, aby dojednali konečnou podobu smlouvy, již investor nabídl.

„Především je třeba doladit rychlost uskutečnění záměru a záruky. To by mělo být hotovo na jednání rady 22. srpna, kde bude i zástupce firmy. Pokud se projekt schválí, půjde smlouva na zářijové zastupitelstvo,“ nastínil Halátek.

Dodal, že cena za areál se pohybuje v desítkách milionů. „Nabídky všech zájemců se pohybovaly mezi 1400 až 1500 za metr čtvereční,“ řekl.

Developer chce ve střední části kasáren postavit byty, jednu z historických budov ve spodní části areálu plánuje přestavět na hotel s wellness službami.

V dalších objektech plánuje byty a počítá i s prostorem pro služby. Stavět by se mohlo začít do pěti let.