Opava prodává část kasáren, investor tam postaví bytové domy

Záměr prodeje opavský magistrát zveřejní za jeden až dva měsíce. „Ještě se chystáme přesně vymezit podmínky. Řešíme případná omezení pro investora, ať už jde o parametry pro počet parkovacích míst nebo maximální výšku v budoucnu stavěných budov,“ uvedl primátor Opavy Radim Křupala s tím, že kvůli upřesnění podmínek pro zájemce se ještě mimořádně sejdou opavští radní.

Plán vedení města pak posoudí zastupitelstvo, a to už na únorovém jednání.

Primátor Křupala avizuje, že už teď se o koupi hlásí zájemci. Podle informací MF DNES by to měli být hned tři developeři. „Upřednostnili bychom prodej celého areálu jednomu investorovi,“ sdělil náměstek opavského primátora Martin Víteček.

V únoru vyhlásí zakázku na demolice

Už nyní Opava chystá bourání garáží a nepotřebných cihlových objektů ve středové části kasáren, aby lokalitu investorům připravila. „Zakázku na demolice vyhlásíme koncem února, měla by nás přijít na osm až deset milionů korun,“ upřesnil primátor. Připravuje se také stavba páteřních rozvodů vody a kanalizace.

Představu o budoucí podobě kasáren dává urbanistická studie, kterou si město nechalo loni za zhruba 300 tisíc korun zpracovat. Podle ní by ve střední části areálu mělo stát osmnáct samostatných domů s celkem 378 byty. Studie navrhuje i propojení obytné zóny s Bochenkovou ulicí lávkou pro pěší. Bariérou od železniční trati by měly být stromy.

Vznik nového obytného bloku by podle představitelů Opavy mohl zatraktivnit i spodní část areálu s historickými budovami. Ty jsou pro bydlení problematické, mají vysoké stropy, velké chodby a velké místnosti, navíc jsou ve špatném technickém stavu. Město nevyloučilo, že je nahradí novostavbami. Upustilo také od původního nápadu postavit jeden z domů na své náklady. „Budoucímu investorovi by to mohlo zkomplikovat jeho plány. Pro tyto účely máme i jiné pozemky,“ vysvětlil primátor.

Se záměrem proměnit chátrající Dukelská kasárna v obytnou zónu souhlasí i opoziční zastupitelé Opavy. Nechtějí ale, aby prodej a přeměna areálu byly jen komerční záležitostí.

„Přivítala bych, aby se s prostorem pracovalo v širších souvislostech, v souladu s dlouhodobou vizí urbanistického řešení a také s důrazem na potřeby nekomerčního bydlení, zejména startovacích bytů pro mladé rodiny nebo sociálních bytů pro rodiče samoživitele a osoby se zdravotním postižením. Důležité je v lokalitě zajistit fungující infrastrukturu a napojení na stávající dopravní obslužnost,“ uvedla například zastupitelka Hana Brňáková. Návrhy opozice by na jednání zastupitelstva měly být zohledněny v důvodové zprávě.

Původní Rudolfova dělostřelecká kasárna vznikla roku 1889. Ladem leží přes deset let, armáda je opustila v roce 2007. Celkem areál zabírá zhruba třináctihektarovou plochu, z níž město Opava vlastní necelých dvanáct hektarů. Ve spodní části kasárenského areálu při Sokolovské ulici jsou historické vojenské budovy, střed tvoří objekty zázemí kasáren, v horní části sídlí firmy s lehkou výrobou.