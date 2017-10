Kauza Dědic se Ostravě může prodražit. Hrozí, že bude muset vrátit dotace

Vyplynulo to z výpovědí svědků, kteří ve středu u Krajského soudu v Ostravě už třetí den vypovídali v korupční kauze lobbisty Martina Dědice.

„V kraji jsme proplatili přes 20 miliard dotací za více než tisíc projektů. Evropská komise si nechává otevřený jediný: projekt Dopravního podniku Ostrava, jehož součástí jsou žalované zakázky. Čeká, jak dopadne soud,“ řekla bývalá ředitelka Úřadu regionální rady Moravskoslezsko Kateřina Dostálová.

Státní zástupce Vít Koupil se ptal na to, zda prověřovali důvody cenového rozdílu modernizace tramvají bez dotací a s dotacemi.

„Když si DPO kupoval komponenty a tramvaje rekonstruoval sám, stál jeden vůz 15 milionů. Když je pak nakupoval od Pragoimexu, platil za každý 19 milionů, přitom práci opět odvedli zaměstnanci dopravního podniku,“ líčil Koupil.

Dostálová řekla, že o tom slyší poprvé. Vysvětlila ale, že podmínkou přidělení dotací bylo transparentní výběrové řízení. Žalobce pak zajímalo, zda by byl problém, kdyby se ukázalo, že někdo znal zadávací podmínky výběrového řízení ještě před jejich zveřejněním a využil je. Podle Dostálové by to vedlo ke zrušení zakázky či vrácení dotací.

A právě to hrozí Ostravě. Dopravní podnik zaplatil za tři žalované zakázky okolo 550 milionů korun – dotace činily okolo 85 procent.

Primátor: O tom riziku vím

Primátor města o tom ví. „Jsem informován od chvíle, kdy jsem nastoupil do funkce. Nemohu ale dělat nic jiného, než čekat na výsledek soudu,“ říká Tomáš Macura.

Podle něj musí město s tím rizikem žít a pracovat. „Neděláme si finanční rezervy, protože věřím, že by to pro město mohlo dopadnout dobře,“ dodal Macura (ANO).

Veřejné zakázky, které podle obžaloby zmanipuloval lobbista Dědic, jsou z minulých let, kdy město řídili politici v čele s ČSSD. Dědic se úzce přátelil s tehdejším hejtmanem Miroslavem Novákem a dalšími sociálními demokraty.

Hlavní obžalovaný ale manipulaci zakázek od počátku odmítá. Stejně jako tvrzení policie, že přijal na úplatcích za šest zakázek přes 30 milionů korun. Podle něj šlo o odměny za poradenskou činnost.

Žalobce se svědků ptá, jak je možné, že smlouvy různých firem s Dědicovou společností Business Advisor jsou antedatované a podpis jejího zástupce zfalšovaný. Odpovědi sice nedostává, ale důkaz má.

„Součástí spisu je i písmoznalecký posudek. Z něj vyplývá, že u podstatné části smluv Business Advisor je padělaný podpis zástupce této firmy,“ netají Koupil.