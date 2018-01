U ostravského soudu se řeší, zda Dědic pomohl vyhrát Agelu

Žalobce Vít Koupil je přesvědčený, že hlavní obžalovaný Martin Dědic zmanipuloval šest veřejných zakázek, z toho tři nemocniční, za což získal od vítězů na úplatcích přes 30 milionů. Dědic to odmítá.



Firma Martek Medical zaplatila společnosti Business Advisor nejméně 1,2 milionu korun. Podle žalobce patřila inkasující společnost právě Dědicovi a peníze byly odměnou za vyhranou zakázku na dodej zdravotnického materiálu za 87 milionů korun.

Dědic míní, že jde o vykonstruovanou kauzu. Tvrdí, že neovlivňoval zakázky a nepřijímal úplatky. Popírá i to, že by ovládal firmu Business Advisor. „Státní zástupce dodnes nepředložil jediný důkaz,“ uvedl.

Vše dali do jednoho velkého balíku

I někdejší šéf Martek Medical, obžalovaný Roman Gavanda, popírá, že by dali úplatek za získání zakázky. „Máme podložené, že společnosti Business Advisor jsme platili za poradenské služby,“ říká. „Spolupracovala s poradenskou společností, která patřila Dědicovi,“ netají.

Kryza soudu popsal, proč se lékařům nelíbilo, když management nemocnice vypsal v roce 2012 výběrové řízení na dodávky kardiostimulátorů a dalšího materiálu pro kardiologii, arytmologii a radiologické oddělení současně. „Dřív jsme poptávali materiál pro každou kategorii zvlášť, vždy se hlásilo 6 až 8 zájemců, což nám dávalo možnost vybrat si. Ale spojení do velkého balíku tuto volbu neumožňovalo. Proto nyní opět řešíme každou kategorii zvlášť,“ řekl primář, podle něhož nemocnice sice díky firmě Martek Medical ušetřila, ale protože klesly ceny, mohly být úspory výraznější.

„Nemocnice do roku 2012 tento materiál nesoutěžila. Nový management to změnil, aby ušetřil. A to se podařilo. Tehdy byl trend zakázky slučovat,“ vysvětluje Gavanda.