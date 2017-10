Soud v Ostravě pokračuje v projednávání kauzy lobbisty Dědice

Ostatní obžalovaní požádali, ať se líčení koná v jejich nepřítomnosti. Současné kolo výslechů se totiž většiny z nich příliš netýká.

Předseda senátu Igor Krajdl si pozval na pondělí, úterý i středu jen svědky, kteří mají vztah k zakázkám pro Dopravní podnik Ostrava (DPO).

Značnou část z pěti hodin pondělního líčení zabral popis technické specifikace tramvají. Žalobce Vít Koupil se ptal například i na to, jaký materiál používají firmy při rekonstrukci karoserie tramvaje pro obložení a kdy nahradily plech laminátem.

Proč mu záleželo na takových detailech? „Na to odpovídat nebudu. Je to věc procesní taktiky,“ uvedl Koupil na dotaz MF DNES. „Ale má to svůj důvod,“ tvrdí žalobce.

Nejdéle odpovídal hned první svědek, bývalý ředitel DPO Roman Kadlučka. Žalobce i soudce překvapil novou informací. „S Dědicem mě při nástupu do funkce seznámil tehdejší primátor Petr Kajnar. (Ten se přitom vůči Dědicovi vymezoval, Kadlučku chtěl kvůli jejich kontaktům odvolat z funkce, pozn. red.) Řekl mi, že je to schopný člověk, který má informace,“ vypověděl Kadlučka s tím, že dříve si na to nevzpomněl. Uvědomil si to, až když dostal od sekretářky pracovní maily.

Dědic byl urputný, líčil bývalý ředitel DPO Roman Kadlučka

Podle žalobce měl Martin Dědic značný vliv na fungování DPO. „Vyplývá to z výsledků vyšetřování, které jsou předkládány soudu. Obžalovaný měl přehled o řadě připravovaných projektů a veřejných zakázek DPO. Informace dostával přímo z podniku, přestože s ním neměl uzavřenou žádnou smlouvu ani dohodu o mlčenlivosti. Tím podle obžaloby podnik vytvořil Dědicovi podmínky pro to, aby následně od firem, které vyhrávaly veřejné zakázky, zejména od Pragoimexu, získával finanční prostředky a ty jsou právně kvalifikovány jako úplatky,“ líčí žalobce Koupil.

Kadlučka ale u soudu svědčil spíš v tom smyslu, že Dědic tam žádný vliv neměl nebo o tom jako ředitel nevěděl.

„Já jsem s ním spolupracoval stejně jako s dalšími poradenskými firmami. Vykali jsme si a setkali se jen několikrát mimo podnik. Pravda je, že měl velmi dobré informace, ale na druhou stranu byl hodně urputný. Stále mě uháněl, ať děláme a chystáme nové projekty, že je šance čerpat dotace,“ popisoval u soudu exředitel DPO.

Ohradil se ale proti tvrzení policie, že spolu měli mít za dva roky 427 telefonních hovorů. „Většinou šlo o volání ze strany pana Dědice, na které jsem nereagoval. Skutečných hovorů nebo SMS zpráv bylo pouze devadesát pět,“ dodal Kadlučka.

Žádné písemné podklady. Vše řešili ústně

Jen Pragoimex zaplatil Dědicově firmě Business Advisor asi 22 milionů. Celkem se soud zabývá částkou přes 30 milionů, které Dědic získal od firem za poradenství a servis. Podle žalobce jsou to úplatky za vyhrané zakázky.

Zajímavé bylo v této souvislosti svědectví Aleše Lipavského z firmy SOR Libchavy. I ta zaplatila Dědicově firmě dva miliony za konzultace, ke kterým ale nemá žádný písemný podklad.

„Setkali jsme se několikrát v restauraci v Olomouci a řešili vše ústně,“ líčil Lipavský s tím, že už neví, s kým tam vlastně jednal.

„A proč jste jezdili desítky kilometrů až do Olomouce a nevyužili moderní komunikaci e-mailem?“ ptal se soudce. „Jsem stále za volantem, tak mi to nevadilo,“ řekl Lipavský.

Martin Dědic je obžalovaný, že manipuloval s některými ostravskými veřejnými zakázkami a za úplatky je ovlivňoval. Jeho firma tak podle obžaloby získala 30 milionů korun. Lobbista to odmítá.

Údajně měl úzkou vazbu na ředitele dopravního podniku či městské nemocnice i na některé regionální politiky, díky čemuž měl informace o veřejných zakázkách. Jejich zadávací kritéria ovlivňoval tak, aby vyhovovala jím vybrané firmě. Za to pak inkasoval provizi, tvrdí obžaloba.

Spolu s Dědicem je obžalováno ještě sedm mužů a také firmy Business Advisor, Pragoimex, Vostav Morava a Martek Medical.