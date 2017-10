Klimkovice se zbaví kamionů, které se vyhýbají mýtu a vahám na dálnici

Instalace dopravního značení vyjde na téměř osm milionů korun bez DPH, to je více než deset milionů korun s daní.

Podle Věstníku veřejných zakázek už Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo dodavatele zakázky - firmu Eltodo. „Úprava dopravního značení zabrání tomu, aby přes Klimkovice jezdila nákladní vozidla, která se snaží vyhnout mýtnému úseku a dynamickým vahám,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Obyvatelé Klimkovic si na množství nákladních automobilů stěžují už delší dobu. Podle zástupců radnice obcí denně projíždí devět tisíc osobních a tisíc nákladních vozidel.

„Je to velká úleva, že se po tolika letech, co o odklonění těžké nákladní dopravy usilujeme, dostavil nějaký hmatatelný výsledek,“ komentuje plán na osazení značek starosta Klimkovic Zdeněk Husťák. „Jen je škoda, že to nebude hned, celý proces je ještě spojen se zajištěním stavebního povolení, což se může táhnout mnoho měsíců.“

V případě, že by byl dálniční klimkovický tunel uzavřen, může ŘSD na dálku zákazové značky okamžitě přenastavit.

Kamiony se vrátí při uzavření tunelu

„Při uzavření tunelu a vyvedení dopravy z dálnice budou značky ukazovat místo zákazu vjezdu směr na Ostravu,“ vysvětlil mluvčí ŘSD. I proto je součástí ceny nových značek také jejich datové napojení na ovládací systém klimkovického tunelu.

Instalací značek na dálničních sjezdech by podle starosty byly Klimkovice chráněny proti průjezdu kamionů ze všech stran. S jedinou výjimkou. A tou je budoucí napojení silnice z Klimkovic směrem na Porubu, na připravovanou Prodlouženou Rudnou.

„Na příští týden máme svoláno zastupitelstvo, které bude věnováno právě dopravě,“ vysvětluje Husťák. „Budeme na něm řešit návrh dopravního značení na Prodloužené Rudné, kde mají kamiony zákaz sjezdu na všech křižovatkách až po kruhový objezd u dálnice, jen ten do Klimkovic mohou náklaďáky nad dvanáct tun využívat. A to se nám nelíbí. Budeme jednat o tom, zda se má město zapojit do přípravného řízení a požadovat, aby se tam daly zákazy vjezdu,“ vysvětil Husťák.

Nové zákazové značky ale nezbaví Klimkovice kamionů natrvalo. Tamní silnice stále slouží jako záložní komunikace pro případ problémů nebo odstávky nedalekého dálničního tunelu. A odstávek asi nebude málo.

„Už dnes víme, že se bude tunel v příštím roce částečně rekonstruovat, hlavně jeho technologické vybavení, a bude uzavřen častěji než v jiných letech,“ řekl starosta Klimkovic.

Přetížený kamion byl při kontrole výjimkou

Problémy nemají Klimkovičtí jen s množstvím projíždějících automobilů, ale také s dodržováním pravidel silničního provozu.

Mezi časté porušení předpisů zde patří jízda na červenou, nedávání přednosti chodcům, ale i rychlá jízda. V obci už zaznamenali i rekordmana, řítícího se rychlostí 150 kilometrů za hodinu. V roce 2014 zde kamion smetl ze silnice dva lidi.

Na to, jak po nedaleké dálnici jezdí řidiči nákladních automobilů, které by v případě problémů zamířily právě do Klimkovic, se ve středu zaměřili policisté.

U čerpací stanice, nedaleko od vjezdu do tunelu, zřídili provizorní váhu, na níž vážili nákladní automobily. „Z kontrolovaných zhruba padesáti vozidel jsme zjistili v jednom případě přetížení dodávky o půl tuny a k tomu další přestupky jako třeba špatně zajištěný náklad nebo předměty snižující výhled z kabiny vozu,“ vysvětlila mluvčí moravskoslezských policistů Lenka Sikorová.

Nízký počet přetížených automobilů policisty nepřekvapil. „Předpisy v tomto ohledu porušují spíše menší vozy, dodávky a podobně, kamiony přetěžovány nebývají,“ řekla mluvčí.