V Ostravě dojednali koalici. ANO s Piráty a lidovci přibralo ODS

Představitelé čtyřkoalice dnes podepsali smlouvu, která také rozděluje funkce a oblasti působnosti.

Nová koalice bude mít v pětapadesátičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu pětatřiceti hlasů. Také proto se na poslední chvíli rozrostla ještě o ODS.

Navržená Rada města Ostravy Primátor

Tomáš Macura (ANO)

interní audit a kontrola, legislativa, strategický rozvoj, doprava, dopravně správní činnosti Náměstci

Radim Babinec (ANO)

veřejné zakázky a majetek Kateřina Šebestová (ANO)

životní prostředí, IT služby, živnostenský úřad Zuzana Bajgarová (ANO)

investice, útvar hlavního architekta Andrea Hoffmannová (Piráti)

školství a sport Zbyněk Pražák (KDU-ČSL)

kultura, sociální věci a zdravotnictví Martin Štěpánek (ODS)

finance a rozpočet Další radní

Martin Bednář (ANO)

Karel Malík (ANO)

David Witosz (Piráti)

Zdeněk Nytra (ODS)



„Preferujeme, abychom měli co nejsilnější mandát v zastupitelstvu. Předchozí připravovaná trojkoalice byla relativně slabá, měla jen převahu dvou hlasů. Víme, jaký je politický život, stačí chřipka, zlomená noha, nedejbože změna politického názoru... Tak jsme to chtěli mít pojištěno způsobem masivnějším. Čtyřkoalice může fungovat po čtyři roky,“ vysvětlil Tomáš Macura, (hnutí ANO), který bude pokračovat ve funkci starosty.

Jednání byla dlouhá. A plná zvratů

Městská rada má jedenáct členů, z toho šest míst obsadilo hnutí ANO, dvě místa připadla ODS i Pirátům, jedno dostali lidovci. Politici si podle Macury domluvili pojistku, aby hnutí ANO se svou většinou zbytek nepřehlasovalo, kdykoliv by se mu zachtělo.

„Máme klauzuli o nepřehlasovávání se. Když to hodně zjednoduším, tak když se budou dva subjekty z koalice cítit ohroženě a označí tuto věc jako zvláštního významu, tak se nebude hlasovat, dokud se nedomluvíme a nenajdeme společné řešení. Výjimkou je jen případ, že by odkladem rozhodnutí hrozila městu nějaká škoda,“ přiblížil Macura.

Nová koalice z velké části kopíruje tu minulou. Jen hnutí Ostravak nahradili Piráti. Právě s hnutím Ostravak se počítalo do další spolupráce, dokonce se už domlouvala jména náměstků a jejich resorty. Jenže tak dlouho se jednalo o drobnostech, až hnutí Ostravak vypadlo ze hry a vznikla trojkoalice ANO, KDU-ČSL a Pirátů. Nicméně už tehdy Macura avizoval, že budou jednat o dalším posílení.

Jednání na magistrátu byla propojena s povolebním dohadováním na radnici v centrálním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ani tam se ANO s hnutím Ostravak nedohodlo. A nakonec zastupitelé hnutí ANO dali i pro magistrát přednost ODS.

Proč nakonec hnutí Ostravak skončilo společně s ČSSD, KSČM a SPD v opozici a nebude pokračovat v koalici?

„Rozhodující byl pojem, který se možná do politiky už nehodí, ale já ho přesto zastávám, a to je ztráta důvěry k jednomu z politických subjektů, který dokázal během několika málo dnů porušit v principu dvě dohody. Jednu s námi a o týden později s Občanskou demokratickou stranou. To je ten moment, který u nás převážil při rozhodování,“ vysvětlil Macura

Dodal, že doufá ve vzájemnou spolupráci a pokračování projektů, která Ostravak v uplynulých třech letech na magistrátu připravil, případně už s nimi začal.