Zvrat v Ostravě. Městu bude vládnout ANO s lidovci a Piráty

Ve čtvrtek odpoledne byla podepsaná koaliční smlouva. Město k ní svolalo na půl pátou odpoledne tiskový brífink, kde informace MF DNES potvrdilo.

„Došli jsme k závěru, že s Piráty máme největší programovou shodu,“ zdůvodnil na brífinku změnu rozhodnutí primátor Tomáš Macura.



Pod koaliční smlouvou tak chybí podpisy zástupců ODS a Ostravaka. „Přišel jsem podepsat na radnici koaliční smlouvu a pan Macura mi zavolal, že je vše jinak, ať přijdu podepsat jiné složení někam do hotelu. Že do koalice chtějí jít kromě nás i s KDU-ČSL a Piráty. Postavil mě do situace, že buď to přijdu podepsat, nebo mají jiné řešení,“ povzdechl si lídr Ostravaku Lukáš Semerak.

Ten nabídku neakceptoval, oproti původním plánům tak Ostravak i vyšachovaná ODS nakonec skončí v opozici. „Ten způsob provedení, jakým jsem byl postaven před hotovou věc, je pro mě nepochopitelný,“ zmínil Semerák.



Dvojka kandidátky ODS Martin Štěpánek redakci sdělil, že i oni dnes byli pozváni do hotelu. „S tím, že by v koalici chyběl Ostravak,“ uvedl Štěpánek.

Ani ODS takovou nabídku neakceptovala. „Jsme z toho překvapeni, velmi rychle jsme se po volbách dohodli, akceptovali jsme nabídku ANO ve sto procentech, jak nám ji předložili. A teď je vše jinak. Převládá v nás pocit zklamání,“ dodal Štěpánek.

Pokud se informace potvrdí, bude mít nová koalice ANO, Pirátů a KDU-ČSL v pětapadesátičlenném zastupitelstvu města 29 mandátů. Jasno by mělo být po tiskovém brífinku.